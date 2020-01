Koupaliště v Dubici možná otevřou příští rok, hlásal titulek Českolipského deníku v lednu 2011. Po devíti letech je jasné, že ani příští rok to nebude, přírodní areál v okrajové části České Lípy je však pro budoucí venkovní bazén po letech opět ve hře. Zastupitelé ve středu schválili, aby se přípravy na stavbu bazénu rozběhly právě v této lokalitě.

Plány počítají s bazénem o rozloze 988 metrů čtverečních a kapacitou až 232 lidí, celý areál by jich mohl pojmout až 485. Denně by se zde mohlo vykoupat až 1300 návštěvníků. „Zároveň počítáme s tím, že tam zůstanou všechny stávající atrakce, tedy vodní hrátky, minigolf, 3D bludiště i vodní vlek,“ říká starostka města Jitka Volfová. Výhodou lokality je podle ní také dostatek parkovacích míst, dostupnost městské hromadné dopravy i plánovaná cyklostezka. Areál je navíc v majetku města, odbourá se tedy povinnost kupovat kvůli výstavbě venkovního bazénu cizí pozemky. Náklady na nové koupaliště se odhadují na 130 milionů korun. Než se tam svlaží první návštěvníci, ještě nějaký ten rok uběhne. „Se samotnou stavbou bychom mohli začít v roce 2022,“ dodává starostka.

Studie říká ano

Město je nyní opět téměř na začátku. Po zastavení projektu na vybudování na koupaliště v centru města před dvěma lety má vedení radnice na stole zatím studii, že bazén v areálu bude možné postavit. „Podle studie může na vytipovaném místě být nejen bazén s tobogánem a skluzavkami, ale také dětské brouzdaliště. V areálu je místo i pro další budovy nutné pro provoz koupaliště, jako jsou šatny, sociální zařízení nebo občerstvení,“ uvádí Volfová. Odškrtnout si radnice může také starosti s napájením bazénu. Napouštět by se měl ze stávajícího vrtu, který za bezmála milion korun vznikl už před dekádou kvůli tehdy plánované modernizaci areálu a v současné době je zdrojem vody pro fungující vodní hřiště.

Bývalá pískovna sloužila jako přírodní koupaliště do 90. let minulého století. Nadměrný výskyt několika druhů sinic dal koupání oficiálně stopku zákaz. Vedení města přesto doufá, že by si také v nádrži mohli lidé bez obav v budoucnu znovu zaplavat. „Bohužel v minulosti se nepodařilo vodu žádnými dostupnými technologiemi vyčistit. Nicméně doba jde stále dopředu, a proto se nevzdáváme ani myšlenky na vyčištění vody v přírodní nádrži. Pokud by se nám to povedlo, vznikl by v Dubici unikátní areál, který by nabízel jak přírodní koupání, tak bazén,“ podotýká místostarosta města Martin Brož.

Největším problémem u možných řešení likvidace sinic je podle Brože ale stále fakt, že nejde o umělou vodní nádrž typu rybník, která se vypustit, vyčistit a znovu napustit. „Jde o zatopenou pískovnu, která je napájena spodní vodou, a případné odčerpání vody a vyčištění dna nádrže je záležitost sice nikoli nemožná, ale technicky a finančně extrémně náročná,“ dodává místostarosta.

Areál v Dubici začal přesto začal v posledních letech ožívat díky vodnímu vleku, hřišti na minigolf i 3D bludišti, které se otevřelo v roce 2018, rok před tím tu vyrostly vodní atrakce pro děti.