Severní Čechy - Důchody v Českérepublice se v lednu zvednou víc, než rostly v minulých letech. Mění se totiž výpočet valorizace. Penze se budou na začátku roku zvyšovat o polovinu růstu reálných mezd místo dosavadní třetiny a o růst cen.

Průměrný měsíční důchod se tak nyní v lednu zvedne o 475 korun. Kdyby se přidávalo jako dosud, byla by průměrná částka o 65 korun nižší. Babišova vláda plánuje další změny v penzích. Ve Sněmovně ale jistou podporu nemá.

Pevná část důchodu, která je pro všechny stejná a odpovídá devíti procentům průměrné hrubé mzdy ve státě, vzroste z 2550 na 2700 korun.

Procentní díl penze, který se stanovuje podle odpracovaných let a odvedených částek, se upraví o 3,5 procenta. Stejně - tedy o 3,5 procenta - se zvednou příplatky k penzi pro odbojáře a pozůstalé po nich. Vedle starobních důchodů se zvýší i invalidní a pozůstalostní penze.

Nový model valorizace

Za výraznějším přidáním než v minulých letech není jen upravený valorizační model. Promítá se do něj i růst cen a mezd v zemi. Podle Rady seniorů ČR ale navýšení stále není dostatečné a nůžky mezi důchody a výdělky se budou dál rozevírat, když se zohledňuje jen polovina růstu reálné mzdy.

Nový model valorizace se do zákona dostal nedlouho před volbami až ve Sněmovně při projednávání novely o důchodovém pojištění. Kabinet může penze také zvýšit buď podle růstu cen zboží, které pořizují senioři a seniorky, nebo podle růstu cen pro domácnosti. Vybírá vyšší hodnotu.

Loni v lednu si senioři polepšili

Podle ministerstva práce se ceny mezi červnem 2016 a 2017 zvedly o 2,3 procenta. K tomu se připočítá polovina z růstu reálných mezd o 3,3 procenta, tedy po zaokrouhlení 1,7 procenta. Výsledkem je zvýšení penzí o čtyři procenta.

Pokud by se přidávalo podle dosavadního výpočtu, přilepšili by si penzisté a penzistky od ledna o 3,4 procenta. Odpovídá to součtu třetiny růstu mezd a růstu cen. Průměrné zvýšení by tak od ledna bylo o 65 korun nižší, upřesnilo už dřív ministerstvo.

V lednu 2017 si senioři a seniorky polepšili v průměru o 309 korun. V roce 2016 se sice penze podle inflace a růstu mezd zvedly jen o 40 korun, k tomu ale přibyl jednorázový příspěvek 1200 korun. Měsíčně tak minulý rok důchodkyně a důchodci dostávali celkem o 140 korun víc.

Vláda plánuje další úpravy



Na konci září vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení starobní, invalidní a pozůstalostní penzi celkem 2,88 milionu lidí. Starobní důchod pobíralo bezmála 2,4 milionu seniorů a seniorek, průměrně dosahoval 11 828 korun.

Babišova vláda plánuje další úpravy. Lidem nad 85 let by chtěla důchod zvednout o tisícikorunu. V programovém prohlášení kabinetu je i záměr, aby se pevná část penze rovnala deseti procentům hrubé mzdy místo nynějších devíti.

Díky tomu by si při valorizaci přilepšili lidé s nízkým důchodem, kteří posílali nižší odvody. Pomohlo by to víc ženám. Úprava by ale zbrzdila růst penzí nejen lidem s vysokým důchodem, ale i těm, kteří jsou na tom jen o málo lépe než osoby s malou penzí.

Pokud by už nyní pevná část důchodu odpovídala desetině hrubé mzdy, od ledna by proti nynějšímu modelu dostali víc jen senioři a seniorky s částkou pod 11 200 korun. Nevýhodné by to tedy bylo pro tři pětiny důchodkyň a důchodců.

Na důchod nad 14 501 korun dosáhla loni jen desetina penzistů a penzistek. Také podle prezidenta Miloše Zemana by valorizace měla být vyšší. přidávat by se mělo ale všem stejně, uvedl Zeman ve svém vánočním projevu.