První zájemci o očkování proti koronaviru v českolipském Domě humanity před jeho branou v Dubické ulici přišli už hodinu předem. Čekali na příjezd mobilního očkovacího týmu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK). Ten v těchto dnech postupně zajíždí do různých částí celého kraje. Na pondělní dopoledne naplánoval vakcinaci právě v azylovém domě v České Lípě.

Očkování jednorázovou vakcínou od společnosti Janssen zdravotníci ze záchranky uskutečnili v Domě humanity celkem u 84 osob. Vakcínu aplikovali do ramene žadatelů, a to bez předchozí registrace. K úspěšnému očkování stačil jejich přiměřeně dobrý zdravotní stav, občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny. Certifikát o očkování si pak lidé ihned odnášeli. „Tato dávka je určena pouze pro zájemce starší 18 let. V minulých zastávkách přišly i nezletilé osoby, které jsme bohužel naočkovat nemohli, posílali jsme je do nejbližšího očkovacího centra, kde je k dispozici pediatr,“ vysvětlil mluvčí Zdravotnické záchranné služby LK Michael Georgiev.

Myšlenka na zřízení této mobilní „jednotky“, která bude navštěvovat s jednorázovými vakcínami jednotlivé oblasti Libereckého kraje, vznikla ve spolupráci s krajským úřadem a Krajskou nemocnicí Liberec, která zřizuje největší očkovací centrum v kraji. Záchranka vybírá místo, kam s vakcínami vyjede, po domluvě s hygieniky a krajským úřadem. „Podobně, jako jsme v minulosti vytvořili odběrový tým, jsme nyní udělali očkovací tým. V krajské nemocnici si vyzvedáváme vakcíny a rozjíždíme se do regionů,“ uvedl mluvčí ZZS LK.

Než dorazil do České Lípy, tak už mobilní tým naočkoval ve třech regionech Libereckého kraje celkem 183 lidí. S očkováním začínali v Ralsku, kde aplikovali vakcínu 52 osobám, následoval Frýdlantský výběžek s 92 očkovanými a v uplynulém týdnu sanita Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje navštívila Tanvaldsko, kde byl zatím zájem nejmenší, vakcínu tam dostalo pouze 33 dospělých.

„O tom, že u nás proběhne očkování, jsme věděli asi týden předem. Řada lidí po zveřejnění této informace nám pak volala a ptala se na podrobnosti,“ sdělila vedoucí českolipského azylového domu Martina Tesařová. V přízemí domu pro akci přichystali místnost: „Dali jsme před dům lavičky, ať tu lidé nemusí stát. První zájemci tu dnes čekali od osmi ráno,“ řekla Tesařová. Mezi klienty Domu humanity, který je určen pro lidi bez přístřeší a v obtížné sociální situaci, je část už očkovaná, několik jich šlo nyní a část vakcínu proti onemocnění covid-19 odmítá. „Nepřesvědčili jsme je,“ posteskla si Tesařová.

Jak bylo na ulici patrné, skladba lidí ve frontě byla na první pohled různorodá: mladí, staří, muži a ženy, přišli i členové z mongolské komunity.

K Domu humanity přišla i 72letá Milada Klárová z České Lípy. Překvapilo ji, že se v ulici vytvořila fronta zájemců o očkování. „Rozhodla jsem se přijít kvůli těm všem omezením. Když jsem chtěla ostříhat, potřebovali test, to samé když jsem potřebovala pedikúru. Když budu očkovaná, tak už tyhle testy nebudu muset mít,“ zmínila seniorka. Jak se brzy ukázalo, byla jednou z mála, která nakonec vakcínu nezískala: „Nakonec mi doktor kvůli rýmě očkování nepovolil, co se dá dělat,“ přiznala smutně Milada Klárová. „Jestli to půjde, vypravím se do toho centra v nemocnici.“

Po čekání a píchnutí vakcíny si oddychl 61letý Rudolf Sobota: „Jsem rád, že to mám za sebou, snad mi to pomůže,“ podotkl a pečlivě si ukládal mezinárodní certifikát s QR kódem.

Proceduru úspěšně zvládla také mladá žena Adéla Věříš, která využila možnosti, že se nemusí někde registrovat a pak chodit na dvě dávky do očkovacího centra. „Jsem tu spíš donucena okolnostmi, pracuji s dětmi,“ reagovala na dotaz lékaře.

Jak doplnil mluvčí Georgiev, mobilní tým má už vlastní zkušenost, že se na očkování v terénu přijdou někteří občané jen podívat, případně promluvit s lékařem, a už se i stalo, že se pak nechali oočkovat. Podle něj se lidé dotazují nejčastěji na nežádoucí účinky, mnohé poplašily různé spekulace na internetu. „Samozřejmě se ptají, jestli se nejedná o čipování. Padají opravdu hodně nečekané otázky, které i zkušeného lékaře občas překvapí,“ poznamenal.

V České Lípě i nadále funguje očkovací centrum v českolipské nemocnici, kde po změně provozní doby očkují pouze v pondělí a ve čtvrtek, v čase od 14 do 21 hodin.