Počítají dny a nemohou se dočkat, až budou moci opustit nevyhovující prostory. Pracovníci a klienti neziskové organizace Rodina v centru v Novém Boru plánují přestěhování do Domu rodiny, který pro ně od loňska vyrostl u cyklistického oválu v blízkosti centra města. Stavební práce běží podle plánu, stavbaři aktuálně provádějí úpravy interiérů. Rodině v centru by dokončené dílo měli předat 17. března. V novém Domě rodiny lidé získají na jednom místě sociální služby, nízkoprahové zařízení pro mládež a odborné sociální poradenství.

Deník na návštěvěZdroj: Deník„Zatím se ještě mačkáme ve staré budově v někdejší nemocnici, v novém domě nabídneme veřejnosti mnohem lepší prostředí,“ sdělila ředitelka Rodiny v centru Petra Vlčková. „Chybí konzultovny, učebny, tréninkové dílny, zahrada a hřiště pro děti, to vše se už změní,“ poznamenala.

S výkonem stavbařů je spokojená. „Od dubna se do budovy přestěhují tři registrované sociální služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vafle, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Štafeta a Občanská poradna,“ slíbila ředitelka Vlčková. Tyto služby zatím obyvatelé Nového Boru mohou najít v areálu Seniorského centra v Nemocniční ulici. Druhá pobočka v Kalinově ulici se zachová, stejně tak provoz Dětské skupiny a mateřského centra Koblížek.

Po otevření novostavby v ní lidé budou moci pod jednou střechou řešit celou paletu svých problémů. Například ztrátu a hledání nového zaměstnání a bydlení, řešení rodinných krizí, občanskoprávní nebo trestněprávní kauzy, zdravotní problémy, ale i hmotnou nouzi, řešení zadlužení a exekucí. V Domě rodiny jsou také místnosti pro individuální konzultace klientů rodinné a dluhové poradny, učebny pro workshopy a besedy. Kapacita domu poskytne prostor pro technickou dílnu, tréninkovou kuchyni a pohybové herny, kde budou klienti získávat nové dovednosti a pracovní návyky. Pro veřejnost bude na okolním pozemku k dispozici zahrada.

Služeb neziskovky, která na Novoborsku působí už 15 let, využije za rok tisíc lidí. Novostavba sociálního centra včetně vybavení přijde na 17 milionů korun. Postavit ji bylo možné jen díky získání dotace 16,2 milionu korun od Evropského fondu regionálního rozvoje. Zbytek má uhradit sbírka, organizace požádala o pomoc veřejnost a sponzory v srpnu. „Ve sbírce je nyní přes 260 tisíc korun. Jsme vděčni za každou stokorunu,“ uvedla pracovnice neziskovky Jana Matyášová. Přes těžkou dobu vidí snahu přispět. „Možná je to i tím, že řadě lidí jsme tady pomohli, také za ta léta fungování nás zde už dobře znají. Pomáhají i ti, co mají hluboko do kapsy, třeba několik seniorů nám věnovalo těch pět tisíc korun od Babiše,“ zmínila Matyášová.

Rodina v centru i nyní pomáhá s výukou školáků, jejich doučováním a každý den zajišťuje ve svém Komunitním centru otevřený klub Vafle. „Náš nízkopráh je klub, který má nízký práh. To znamená, že do něj může přijít každý, kdykoliv v otevírací době klubu, je zdarma, není třeba vyplňovat žádné přihlášky ani souhlasy rodičů a dělá se v něm to, co zrovna děti a mládež baví,“ vysvětlila Petra Vlčková. „Vrcholem naší práce je, když se některé dítě svěří kolegovi s nějakým svým problémem a my máme možnost mu pomoct. Jsme totiž kolikrát jediní, komu se tyto děti svěří,“ zdůraznila.

Z blížící se kolaudace Domu rodiny má radost také starosta města Jaromír Dvořák: „Rodina v centru je pro nás ve vztahu k ohroženým skupinám obyvatel velmi důležitý partner. Proto se jim snažíme vyjít vstříc, v případě stavby jsme pomohli s pozemkem,“ popsal Dvořák.