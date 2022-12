„Koupelny by nově měly být bezbariérové a uzpůsobené tak, aby byly pro obyvatele domu s pečovatelskou službou bezpečné a vybavené vším, co mohou obyvatelé potřebovat. V zařízení žijí lidé, kteří již k běžným činnostem potřebují alespoň částečnou asistenci a současný stav koupelen pro ně může představovat problém. Jsem proto ráda, že se projekt začal připravovat, pro zdejší obyvatele bude přestavba znamenat větší bezpečí a pohodlí,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Bytový komplex na Ladech provozuje příspěvková organizace města Sociální služby města České Lípy. Budoucí stavební práce jsou plánovány po etapách tak, aby nemuselo dojít k úplnému přerušení provozu objektu. „Jsem obyvatelka domu a přimlouvám se za koupelny a kuchyňské linky,“ sdělila Marie Charvátová.

Jak informovala mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová, prioritou je přestavba koupelen v jednotlivých bytech. Město zároveň během těchto rozsáhlých stavebních úprav plánuje v zařízení pro seniory ještě i jiné proměny - například nyní nevyužívaných prostor na dvoupokojové byty, rekonstrukci dalších prostor potřebných pro poskytování lékařských a sociálních služeb. Počítá také s úpravou zázemí pro zaměstnance a také s kompletní výměnou vodoinstalace, kanalizace a elektroinstalace.

„Tak to je krásná zpráva, opravdu potřebná věc a také se přimlouvám za kuchyňské linky a pak to budou moc pěkné bytečky,“ reagovala na sociální síti Lenka Kaletusová. Názor připojila i Lenka Zapletalová: „Doufám, že to udělají hlavně bezbariérové. Když tam je někdo na invalidním vozíku, tak nejenže se sotva vejde mezi zárubně, ale ještě je tam práh. Jistě to udělají pěkně.“

Předmětem veřejné zakázky, v rámci které město hledá projektanta, je nejen zpracování kompletní projektové dokumentace, ale také inženýrská činnost pro vydání potřebných povolení, součinnost při výběru zhotovitele a autorský dozor při provádění stavby. „Hodnotícím kritériem veřejné zakázky je z osmdesáti procent cena. Záleží nám však na tom, aby byl projekt připraven kvalitně, a proto je hodnotícím kritériem také z dvaceti procent zkušenost projektanta s podobnými projekty, kterou musí při podání nabídky prokázat,“ konstatovala radní města Nela Cyrmon Theerová.

Mluvčí Kristýna Kňákal Brožová doplnila, že poslední úpravy v rozlehlém domě s pečovatelskou službou proběhly loni na podzim, kdy tu město vyměnilo tři osobní výtahy. Výtahů je v domě celkem šest, čtyři osobní a dva nákladní, první osobní výtah se dočkal výměny v roce 2016.