Přesto v městě pod Ještědem udělali určitá opatření. Strážníci provádějí častější kontroly na hřbitovech a hlídky se zaměřují na majetkovou problematiku a veřejný pořádek. „Preventivní činnost provádí strážníci během denních i nočních hodin na všech městských hřbitovech. Využíváme k tomu i tři služební psy s hlídkovým a pátracím výcvikem, zejména v noci jsou neocenitelným pomocníkem,“ popsala opatření mluvčí městské policie Daniela Bušková.

Magnetická ruka, pluh pro vozík. Žáci vymýšlejí vychytávky pro handicapované

Liberecké hřbitovy jsou od dubna do konce listopadu otevřeny od 8 do 20 hodin a od prosince do března od 8 do 17 hodin. „Od loňského roku je opět v provozu květinářství v budově krematoria na Perštýně. Návštěvníci hřbitova si tak mohou výzdobu a svíčky zakoupit i na místě,“ dodala Kodymová.

Kamery a fotopasti

V sousedním Jablonci nad Nisou kromě mobilní kamery ještě město nastražilo na nenechavce fotopasti. V okolí hřbitovů se taktéž ve větší míře pohybují strážníci. „Se zloději drahých kovů jsme se na hlavním hřbitově potýkali před lety. Ukradli téměř všechny kovové věci, včetně historicky významných kovových nápisů, než se je podařilo dopadnout a předat policii,“ podotkla mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Českolipská městská policie má u hřbitova stálou otočnou kameru a její hlídky procházejí hřbitov mnohem častěji než ve zbytku roku. „Letos jsme zatím nezaznamenali žádné oznámení kvůli ukradeným věcem nebo nevhodnému chování na hřbitově,“ informovala mluvčí městské policie Eva Vlastníková.

Dcera se narodila hluchá, manželka bojuje s rakovinou. Brunu nabíjí fotbal

Zvýšený provoz očekává i policie. V tomto období se setkává s takzvanými svátečními řidiči, kteří usedají za volant ve zcela výjimečných případech, a jsou tedy jistým rizikem pro ostatní účastníky silničního provozu.

Kromě bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích policisté zajišťují i veřejný pořádek. „Obezřetní by měli být návštěvníci hřbitovů ve chvílích, kdy se věnují úpravám hrobů, aby tak nepřišli o své osobní věci. Zlodějům stačí krátká chvíle nepozornosti, například při zapalování svíčky nebo odnášení uschlých květin do kontejneru, během které dokážou z tašky ukrást třeba peněženku nebo mobilní telefon, aniž by si toho jejich majitelé všimli,“ zdůraznila koordinátorka prevence Vladimíra Šrýtrová s tím, že to samé platí pro řidiče parkující v okolí hřbitovů. „Auto není trezor. Tašky odložené viditelně na sedačce, mobilní telefony, navigace či jiné věci uvnitř vozidla jsou velkým lákadlem pro nenechavce. A stačí jim k rozbití okénka sekunda,“ dodala.