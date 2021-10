Michal Isteník je držitel Ceny Alfréda Radoka i Ceny Thálie, člen Městského divadla Brno, tvář známá z televizních obrazovek díky seriálům Most!, Kukačky či Hlava Medúzy a spoluzakladatel brněnského nezávislého divadla BuranTeatr.

V pátek, opět v Novém Boru, vystupuje Divadlo Drak z Hradce Králové s dobrodružným příběhem „Bílý Tesák“. V sobotu se diváci přesunou do prostor Centra textilního tisku v České Lípě, kde uvede Divadlo Navenek z Kadaně tragikomedii „Všechny báječný věci“. Vlastně je to on man show namíchaná s interaktivním divadlem, která si letos uzmula Jiráskův Hronov.

Českolipský divadelní podzim připravuje už 45 let Divadelní klub Jirásek z České Lípy. Vzhledem k současné rekonstrukci českolipského divadla je akce rozdělena na dvě fáze, na 14. až 16. října a na 20. až 23. října. A na tři místa, divadlo v Novém Boru, KD Crystal a Centrum textilního tisku v České Lípě.