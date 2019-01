Novoborsko – Nepochybně velmi vzrušená atmosféra zavládne během pondělního podvečera v kulturním sále obce Okrouhlá. Úředníci právě sem svolali veřejné projednání záměru společnosti ČEZ Distribuce vystavět na trase Česká Lípa Nový Bor Varnsdorf stožáry velmi vysokého napětí 110 kV.

Vysoké napětí. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK

Debata k tématu už probíhá i na sociálních sítích. „Nerad bych, aby naše generace přenechala těm budoucím nepěkný dárek v podobě zničené krajiny,“ uvádí na Facebooku Matěj Carda. „Myslím, že to vedení asi bude muset vzniknout, nicméně za těch x let, co se plánuje, se technologie vyvíjí. Ať to stojí raději víc peněz, ale ať je uděláno kvalitně a hlavně šetrně,“ soudí.

Názor přidává také Martin Aschenbrenner z České Lípy: „ČEZ s tím prostě nepřestane, už to zkouší možná dvacet let. Pamatuji si ještě, jaká z toho byla kdysi aféra ve Svoru.“ Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka připravil zpracovatel posudku vlivu stavby na životní prostředí (EIA) podklady tendenčně a celkem nezakrytě preferuje pouze stožárovou variantu. „Uvádí i chybné údaje, zkresluje vliv na životní prostředí, navržené trasy jsou i v rozporu se zákonem,“ zlobí se Dvořák.

Zastupitelé Nového Boru se na podzim jasně vyjádřili, že za nejvhodnější variantu pokládají kabelové vedení, které považují za technicky možné. „Chápu, že výběžek potřebuje elektřinu, ale proč u nás nechtějí postupovat tak, jak už konali třeba v Praze nebo na Balkáně?“ ptá se starosta. Zásadními argumenty borské radnice proti stožárům jsou zdravotní rizika, znehodnocení pozemků v obytné zóně a také vizuální stránka stavby.

„Stožáry by nenávratně poškodily harmonický charakter v této zóně CHKO Lužické hory a evropsky významné lokalitě Klíč, narušily krajinný ráz v oblasti vrchu Skalky, který je významnou dominantou města a turistickým cílem,“ tvrdí Dvořák.

Navržené trasy podle něj ignorují, že Arnultovice jsou zastavěny domky a elektrické dráty by zle ovlivnily život obyvatel. Pro Nový Bor je jedinou přijatelnější variantou vedení pod zemí, po levé straně pod Skalkou podél silnice na Svor. „Tato trasa je jako jediná ze všech navrhovaných v souladu jak s územním plánem města, tak i se zásadami územního rozvoje Libereckého kraje,“ zdůraznil starosta Dvořák.

Důvodem stavby velmi vysokého napětí 110 kV je podle ČEZ lepší zásobování elektřinou Šluknovského výběžku. Energetici počítají, že stavba potrvá pět let. Jak už dříve uvedla mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová, dostavbou vedení by se daly snáz kompenzovat výpadky sítě. „Například při větrné kalamitě hrozí i několikadenní přerušení dodávky proudu v oblasti,“ řekla mluvčí. Firma dlouhodobě odmítá úvahy o propojování mezi českou a německou sítí, která je v bezprostředním sousedství výběžku.

Zamýšlený koridor vysokých stožárů by měl vést z České Lípy do Nového Boru po Crystalex po stávající trase 35 kV. Na něj by měla navazovat zhruba 33 kilometrů dlouhá nová trasa stožárů až do Varnsdorfu.