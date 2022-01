Českolipská elektrorikša začne vozit seniory na jaře. Chcete ji řídit?

Po půlročním čekání dorazila z Dánska do České Lípy elektrická tříkolka. Tou nyní budou vozit dobrovolníci klienty ze tří zařízení pro seniory a handicapované. Tato cykloterapie by jim mohla pomoci při návratu do normálního života po koronavirové pandemii.

Manželé Bínovi, jako první dobrovolníci, najeli na podzim v České Lípě s novou elektrorikšou zkušebních 250 km. Ostrý provoz začne Dobrovolnické centrum na jaře. | Foto: Martina Barochová

Projížďka elektorikšou má českolipským seniorům pomoci zbavit se stresu, nemocí a odreagovat se. „Hlavní idea, která mě nakopla dotáhnout projekt, byla doba koronaviru. Senioři byli po celý rok zavření v domovech a dodnes jsou izolovaní,“ sdělil vedoucí pobočky ADRA Česká Lípa Petr Máška, proč se rozhodl za 320 tisíc korun pořídit elektrorikšu. Projekt Cycling without age (CWA) neboli Cyklistika v každém věku, je celosvětové hnutí, které pochází z Dánska a úspěšně funguje po celém světě. Jedná se o novou formu aktivity pro seniory či handicapované, která kombinuje pohyb a zábavu. Speciální vozík připomínající tříkolku řídí dobrovolníci. Hlavním iniciátorem projektu Cyklistika v každém věku na Českolipsku je dobrovolník Radek Tomáš Bín. Nejprve se snažil projekt elektrorikši protlačit u vedení města. Tam ale neuspěl. „Někteří zastupitelé byli z nápadu na počátku nadšení, postupem času ale začali házet klacky pod nohy a od stolu mi řekli, že o tuto aktivitu není zájem,“ uvedl zklamaný Bín. Nakonec obešel sociální centra v České Lípě a zjistil, že zájem o tuto aktivitu je velký. Spojil se s Petrem Máškou z Dobrovolnického centra ADRA, který v projektu viděl potenciál, a sehnali sponzory. Projekt chtěli provozovat od loňského května, ale dodávky vázly a elektrorikšu jim přivezli až na podzim. „Manželé Bínovi, jako první dobrovolníci, najeli 250 kilometrů během dvou zkušebních měsíců a nyní můžeme s klidem oznámit, že ostrý provoz začne na jaře,” upřesnil Máška. Na návštěvníky Geoparku Ralsko čekají rangeři. Ukážou jim skryté krásy Odlehčený model triobike taxi z Dánska připomíná bicykl. V přední části má však dvě kola a sedátko s přístřeškem, teplou dekou a prostorem pro odložení zavazadel. Výhodou je silný elektromotor, který pomáhá šlapajícímu při rozjezdu a v kopcovitém terénu. To se bude hodit například na cyklostezce Varhany. Speciální zařízení je považováno za kolo, tudíž je možné ho provozovat jak na silnicích, tak vyznačených cyklostezkách. Ve zkušební době manželé Bínovi vozili například i sousedku, která je nyní v domově pro seniory. Ta vnímá, ale není schopna pohybu. Doktor jízdu nedoporučoval, ale některé sestřičky se k nápadu přiklonily. „Syn si v roli dobrovolníka tedy vzal maminku na projížďku a výsledek byl více než pozitivní. Venku se vám člověk otevře. Nejen senioři se po cykloterapii vracejí šťastní, rozpovídaní a společenští. Vybočeni ze svých každodenních rutin,“ vysvětlil s úsměvem Bín. V Novém Boru pokračuje obnova městských lesů. Stromy před zvěří chrání oplocenky Většina ze seniorů si podle něj už ani nepomyslela, že by se mohli tímto způsobem ještě někdy podívat do přírody. Zážitek z výletu u nich přetrvává, ubývají nemoci, stres a hádky. „A to je naším cílem. A jako bonus opět pocítí ten proklamovaný vítr ve vlasech,” doplnil. Na jaře tak začnou elektrorikšu provozovat ve třech zařízeních. Jedná se o domov pro seniory v České Lípě, Alzheimer centrum a Sluneční Dvůr. Slavnostní rozjezd se uskuteční v domově pro seniory v dubnu či květnu tohoto roku. Nyní ještě shánějí deset zájemců starších osmnácti let, kteří budou v rámci dobrovolnictví řídit elektrorikšu. „Před první jízdou musí dobrovolník absolvovat krátké školení a vyzkoušet si, jak se s ní manipuluje,” doplnil provozovatel Máška. Zájemci o dobrovolnictví mohou volat na telefonní číslo 607 047 522, nebo napsat na e-mail petr.maska@adra.cz. Martina Barochová