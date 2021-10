Tma a zima nebude, ČEZ v Libereckém kraji zachraňuje dodávky energií. Bývalí zákazníci společnosti Bohemia Energy a jejích dceřiných společností přesto zapláčou nad růstem cen plynu a elektřiny. Všichni byli sice promptně převedeni pod dodavatele poslední instance, tedy v severních Čechách pod ČEZ, ten jim ale bude prodávat elektřinu výrazně dráž než stávajícím zákazníkům.

Dodávky energií ze zákona zajišťují dodavatelé poslední instance. V případě plynu je to Innogy Energie, o elektřinu se postará společnost ČEZ Prodej.

Společnost již nyní zabezpečuje proud pro desítky tisíc již bývalých klientů Bohemia Energy. Patří mezi ně i Václav Drobník z Jablonecka. „Měl jsem od Bohemie garantovaný proud na deset let. Před pár dny mi ale přišla nová smlouva, kde byla jedna z podmínek ta, že cena elektřiny se mi bude měnit z ho-diny na hodinu podle vývoje na burze,“ popsal. Teď ani neví, zda má smlouvu vůbec podepisovat. „Zkusím zavolat na ČEZ a zeptat se, co mám vlastně dělat. Přitom jsem byl u Bohemie spokojený, ceny v uplynulých letech byly pěkné,“ doplnil Drobník.

Velice podobné zkušenosti má i osmačtyřicetiletý Jan ze Železnobrodska. „Za uplynulé období mi Bohemia Energy vracela skoro dva a půl tisíce korun, ještě jsem se tím chlubil před známými. Doufám, že na mně nedali a k Bohemce nepřešli,“ popsal.

Ukončení činnosti Bohemia Energy překvapil i jeho. „V první chvílích jsem nevěděl, jestli se mám smát nebo brečet. Po téhle zkušenosti se vrátím k ČEZu, nějak se mi přestalo chtít s energiemi experimentovat,“ doplnil smutně. Ví, že si teď za elektřinu připlatí. „Kdybych nebyl tak naivní, mohl jsem mít dávno fixaci u ČEZu, teď nemůžu dělat nic jiného než si výrazně připlatit.“

Stejně tak přemýšlí i Petr Šída z Turnova. „Už jsem zaplatil zálohu na další měsíc. V televizi dnes říkali nic neplatit, tak jsem asi přišel o peníze. Zatím nevím, budu asi chvíli vyčkávat, ale skoro jistě půjdu k ČEZu,“ popsal. Podle Šídy je neuvěřitelné, že se vše dozvídá z médií, a ne přímo od svého distributora.

Zmatky kolem plynu

Jestliže tisíce lidí řeší problém s dodávkami elektrické energie, další tisíce se trápí s ukončením dodávek plynu od společnosti Lumius. V Hejnicích na Liberecku prý společnost oznámila pouhé dva dny dopředu, že ukončuje dodávky plynu, na nichž je závislých 430 odběratelů. „Máme dokument, který byl zaslán teplárně od společnosti Lumius, kde oznamují ukončení dodávek plynu,“ sdělil starosta města Jaroslav Demčák. Dokument měl dorazit 5. října s tím, že 7. končí dodávky plynu. Jenže společnost Lumius se proti tvrzení, že přestala dodávat plyn pro Hejnice, ohradila 8. října. „I nadále společnost Lumius, a to zcela v souladu s uzavřenou smlouvou se společností Czech Energy, zajišťuje dodávku plynu do odběrného místa teplárny Hejnice. Zároveň neevidujeme žádný požadavek na změnu dodavatele do předmětného odběrného místa,“ stojí na webu společnosti aktualita z 8. října, tedy den po údajném nahlášení konce dodávek.

„Sami jsme z tohoto vyjádření překvapeni, protože máme v rukou jiný dokument. Nyní proběhne fyzické jednání mezi teplárnou a společností Lumius, v pondělí budeme vědět víc,“ sdělil Demčák.

Pro maloodběratele plynu v Hejnicích se podařilo ihned najít nového dodavatele. I pro centrální kotelnu na sídlišti. Lidé v panelácích si ale měli výrazně připlatit. „Bohužel středoodběr, který potřebuje velká centrální kotelna za sídlištěm, dokázala pokrýt pouze jedna firma na trhu, a to s cenou, která je nyní šestkrát vyšší, než byly ceny smluvní,“ uvedl Demčák pro ČTK.

Město ani odběratelé plynu do pondělí nebudou vědět, na čem jsou. Nevědí ani, zda se v případě pokračování dodávek plynu od Lumius podaří zrušit nové smlouvy.

Dodavatel poslední instance

Společnost ČEZ jako dodavatel poslední instance na severu Čech garantuje, že dodávky energií zákazníkům zkrachovalých dodavatelů zajistí bez problémů. „Nikdo nezůstane sedět potmě ani v zimě,“ ujistila mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy Soňa Holingerová.

I tak se společnost potýká s obřím zájmem nových klientů. „Aktuálně máme jak trojnásobně vytížené call centrum, tak i trojnásobně vyšší návštěvnost našich zákaznických center. Vše ale zvládneme,“ doplnila Holingerová.

Pracovníci ČEZ nyní podnikají všechny kroky k tomu, aby se postarali o klienty ukončené konkurence. Institut dodavatele poslední instance zajišťuje, že ČEZ začne dodávat elektřinu postiženým zákazníkům bezprostředně. I proto už nyní navyšuje kapacity na call centrech a v zázemí. Polostátní podnik navíc žádá lidi, aby zachovali klid.

„Prosíme nyní všechny zákazníky, kteří se ocitli v nouzi, zůstaňte v klidu. Spojíme se s vámi sami. Rozumíme, že to není jednoduché, ale nemusíte se bát, že byste byli od dodávek elektřiny odstřiženi. Naši lidé, naše call centra i naše pobočky pracují na maximum. Nemusíte nám volat ani chodit na naše pobočky. Všem zákazníkům, domácnostem, firmám i institucím bez rozdílu zajišťujeme dodávku elektřiny. Bude-li to nutné, budeme vás kontaktovat sami,“ doplnila Holingerová.

Zastavte platby



Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Energetickým regulačním úřadem upozornilo zákazníky dodavatelů ze skupiny Bohemia Enerty entity:



- Od 14. října 2021 doporučujeme nehradit už žádné další zálohové platby za elektřinu společnostem ze skupiny Bohemia Energy.

- Od 17. října 2021 doporučujeme nehradit už žádné další zálohové platby za plyn společnostem ze skupiny Bohemia Energy.



S ohledem na to, že společnosti skupiny Bohemia Energy entity už ztratily nebo ztratí možnost dodávat elektřinu (14. října 2021) a plyn (17. října 2021), není na místě uvedeným společnostem od uvedených dat dále zálohové platby hradit. Konkrétně jde o společnosti Bohemia Energy entity s.r.o., Comfort Energy s.r.o., Energie ČS, a.s., Europe Easy Energy a.s. a X Energie, s.r.o.

Zdroj: MPO ČR