Euro není otázka, jestli ano nebo ne, ale kdy, řekl Marek Pieter

Liberecký kraj – Lídr kandidátky STAN v Libereckém kraji odpovídal on-line na otázky čtenářů ve středu 18. října.

Marek Pieter (SLK)Foto: Deník/David Modrý

Jak posuzujete protestní akci obvodních lékařů? A také by mě zajímalo, jestli je nedostatek obvodních lékařů v menších městech způsobený jen jejich nezájmem nebo v tom hrají roli i zdravotní pojišťovny?

Většina praxí je zatěžována nadmíru byrokracie, která nepomáhá zlepšení systému, ale naopak obtěžuje v jejich poslání. Problém je v celém systému, kdy většina absolventů nedokáže pokrýt lékaře, kteří odcházejí do důchodu. Pro absolventy je pořád lepší odchod do zahraničí, kde si vydělají mnohonásobně více než v České republice. Starostové a nezávislí chtějí vstoupit do jednání se zdravotními pojišťovnami ke změnám v nastavení úhrad, tak aby nedošlo k nepokrytí zdravotních služeb i v okrajových částech republiky.

Většina stran varuje občany před přijetím eura. Můžete stručně vyvrátit některé mýty, které se kolem jeho přijetí množí?

Starostové a nezávislí plní své sliby a při vstupu do EU jsme se zavázali přijetím jednotné měny, proto chápeme, že euro není otázka, jestli ano nebo ne, ale kdy. Z našeho pohledu ještě nesplňujeme všechna kritéria stanovená Evropským mechanismem směnných kurzů (ERM II). Je potřeba nejdřív řešit negativní záležitosti jako například v Řecku, cenovou stabilitu EU a jasně definovat termín přijetí jednotné měny. Mýty jsou pro i proti. V této věci má mojí důvěru Česká národní banka, která je zodpovědná za finanční trh.

Před dvěma lety jste byl jedním ze tří krajských radní, kteří letěli na pozvání FK Jablonec vlastněného Miroslavem Peltou na zápas evropské ligy do Amsterdamu. Bylo to jen několik dní před tím, než krajské zastupitelstvo rozhodovalo o navýšení dotací pro sport v kraji. Peltův klub byl jedním ze žadatelů o dotaci. Nebojíte se, že vás kauza poškodí vzhledem k tomu, jak dopadl Pelta?

Toho se neobávám, tato kauza byla v médiích již několikrát probírána. Můžu k tomu říct,že jsem fanouškem jabloneckého klubu několik desítek let a cestu jsem řádně uhradil a doložil dokladem. Aby mě někdo nenařknul z toho, že osobně tento klub podporuji, při projednání materiálů, které se dotýkají tohoto klubu, nehlasuji nebo se hlasování zdržuji.