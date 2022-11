„Při praxích na Pražském hradě máme možnost seznámit se s takřka s absolutní špičkou toho, co nás v profesním životě může potkat,“ uvedla Petra Kašparová, ředitelka společnosti Euroškola Česká Lípa střední odborná škola. „Proplétat se mezi stovkami hostů je vždy složité, ale věřili jsme si, že to 'jako profíci' znovu zvládneme, jako při desítce předešlých akcí na Hradě.“

Potkali se i s Karlem Gottem

Podle ředitelky školy je pro studenty výpomoc v sídle hlavy státu navíc příležitostí poznat nejrůznější veřejně známé osobnosti, tak jako tomu bylo například v lednu 2017, kdy žáci měli tu čest, u příležitosti 3. Reprezentačního plesu prezidenta republiky, se osobně potkat a seznámit s Karlem Gottem. „Naposledy jsme Hrad navštívili v srpnu 2021, kdy se zde konal banket u příležitosti státní návštěvy prezidenta Spolkové republiky Německo. Dnes je nám ctí, že se budeme opět moci účastnit velkolepé akce a oslavit 104. výročí vzniku Československa,“ pyšnila se ředitelka Kašparová.

Jak upřesnila, studenti pracovali přímo v reprezentačních prostorách Španělského a Rothmayerova sálu, v Rudolfově galerii a přilehlých chodbách. Všude tam pomáhali zaměstnancům TOP HOTELu Praha, kteří raut připravují, roznosit všechen potřebný inventář, nanosit vína, poté přeleštit příbory a skleničky, nanosit tácy s pokrmy, nazdobit stoly. V Rothmayerově sále, kde je podáván welcome drink, bylo zapotřebí připravit 2000 skleniček a načasovat rozlévání tak, aby nápoj zůstal perlivý, svěží a zachoval si správnou teplotu. „To bývá někdy alchymie,“ řekla Kašparová.

Jejich úkolem na státní recepci bylo také sklízet použitý inventář a doplňovat čistý. Nikde nesměly chybět skleničky, talířky ani příbory. Středoškoláci z České Lípy také připravovali stoly s alkoholickými a nealkoholickými nápoji.

„Většinou si skleničky postavíme do geometrických útvarů, aby na stolech vše krásně vypadalo a začneme s rozléváním. Vody a bílá vína nebývají problém, tam jen hlídáme, aby byla hladina ve skleničkách jako když střihne, to zvládáme raz dva,“ popsal student maturitního ročníku Jakub Šotola. „U červených vín se musíme pekelně soustředit, aby se ani kapka nedostala na sněhobílé ubrusy. I zde musí být všechny nápoje v jedné rovině,“ poznamenal.

Welcome drink pro osobnosti

I jeho spolužačka Nikola Koudelová byla na Hradě už potřetí. Pracovala na „welcome drinku“, kde hostům nabízela uvítací přípitek a poté měla na starost nealkoholické nápoje. Zblízka viděla například prezidenta Zemana, Felixe Slováčka nebo bojovníka Karlose Vémolu a další: „Pro každého z nás je to skvělá zkušenost, vyzkoušet si pracovat na takto prestižní události. Nejen, že obsluhujeme přední politiky a mnoho známých osobností, ale že máme i čest vidět krásy Pražského hradu,“ řekla Nikola s tím, že jednou z nejtěžších věcí při akci je překonat stres. „Chcete, aby se vše vydařilo a proběhlo perfektně. Ze začátku je to těžké, ale po chvíli, když se do toho dostaneme, stres opadne a akci si vždy užijeme,“ dodala.

Podle ředitelky Kašparové se i letos její svěřenci dostali přímo do prezidentského salonku.

„Bylo pro nás velkou ctí, že jsme mohli pracovat ve VIP salonku prezidenta republiky. Obsluhovali jsme nejen prezidentský pár, ale také jejich hosty zejména z řad politiků a oceněných osobností. Při loučení jsme si vyslechli slova chvály a díků za naši pomoc a obdrželi jsme dárek – publikaci o českých korunovačních klenotech,“ vylíčili své zážitky Zuzka Matúšková a Bohouš Kučera.

Studenti na Pražském hradě 28. října sloužili od 15 hodin do 2 hodin 29. října. „Bylo to náročné, ale hezké,“ doplnil Šotola.