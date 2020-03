Zpěvačka jezdila na Dubsko dlouhá léta, její chalupu v Nedvězí u Dubé obklopuje romantická krajina a skály. Už řadu let, co sem začala jezdit chalupařit, se tu cítila dobře. Ještě během loňského srpna, kdy zde slavila osmdesáté narozeniny, zpívala z pódia své hity. Evě Pilarové již dříve udělilo město Dubá čestné občanství.

„Zpráva mě zasáhla, byla úžasný člověk, tichá, mírná, nikdy nikoho neodbyla, popularitu ale neměla ráda. Vídali jsme se mnoho let, měl jsem i tu čest jí tykat,“ řekl v sobotu Deníku Tomáš Novák z Dubé. V jeho bývalé restauraci si moc ráda dávala ještě před otevřením kávu a dort. „Dorty ty zbožňovala, stejně jako pak k obědu pečenou kachnu,“ poznamenal Novák. Podle něj chodila pravidelně do římsko-katolického kostela na mši, byla silně věřící.

„Bude nám všem moc chybět, byla perlou mnoha kulturních akcí pořádaných v Dubé, byla nejen velice unikátní zpěvačkou, ale i mimořádnou osobností. Upřímnou soustrast pozůstalým,“ uvedla hned po obdržení zlé zprávy starostka Dubé Irena Žalovičová. Podle ní Eva Pilarová k Dubé patřila dlouho. „Mohli jste ji tu potkat běžně v samoobsluze, restauraci nebo cukrárně. Já osobně jsem měla tu čest ji trošičku poznat během loňských Slavností města a Mezinárodních jazzových dnů. Fascinovala mne tím, kolik energie ze sebe v rámci svého vystoupení dokázala dostat,“ vzpomínala Žalovičová.

Jak poznala, paní Pilarová byla v zákulisí velice křehká a zranitelná, velmi laskavá, milá a působila velmi klidně a pokorně. „I to jedno odpoledne bylo pro mne osobně inspirující a nevím jak to udělala, ale během pár chvil se mi ihned vryla do paměti i do srdce,“ řekla starostka Dubé. „Množství energie, které i přes své vlastní zdravotní potíže dokázala na pódiu předat divákům, bylo doslova ohromující.“

Byla stálicí letních mezinárodních jazzových dnů v Nedamově, který s jazzmanem Vítem Fialou před čtvrtstoletím pomáhala založit. Naposledy zde vystoupila vloni, kdy sklidila ohromné ovace. A přijímala dárky a gratulace ke svému životnímu jubileu, osmdesátým narozeninám. Speciálním dárkem pro paní Evu byla věrná rekonstrukce slavného koncertu Elvise Presleyho na Havaji v podání Petra Vondráčka, skupiny Lokomotiva, vokálního tria a velkého orchestru.

Důvod, proč se tento festival právě v Dubé koná, je podle Víta Fialy, místního chalupáře, jazzového hudebníka, kontrabasisty, baskytaristy a skladatele velmi jednoduchý. „Na Dubsku máme, já i Eva Pilarová, „letní bydla“ a tak jsme si tehdy před čtvrtstoletím řekli, že by bylo dobré tady něco podobného s dalšími muzikanty pořádat, od té doby se tomu věnuji,“ vysvětlil vloni Fiala. Podle něj si už při zakládání hudební tradice dali za úkol, aby v každém ročníku dali příležitost vystoupit, kromě proslulých jazzmanů, také některému lokálnímu orchestru, amatérským hudebníkům z regionu, ale i umělcům z ciziny.

V roce 2018 se po úrazu, kdy si zlomila stehenní kost a rameno, nemohla ze zdravotních důvodů Eva Pilarová jazzových dnů zúčastnit, neboť jí to lékaři důrazně nedoporučili. Vloni v srpnu sice vystoupila na pódium a zdálo se, že se její stav zlepší, o dva měsíce později se podrobila operaci na ledvině. Právě nakonec na selhání ledvin teď měla zemřít.

Podle deníku Blesk se tak stalo v Domově svatého Karla Boromejského v pražských Řepích, kde zemřela v náručí svého muže Jana Kolomazníka.

Eva Pilarová byla čtyřnásobnou vítězkou ankety Zlatý slavík v kategorii zpěvaček. Zpívala už od dětství, a to i vážnou hudbu. Koncem 50. let začala na brněnské JAMU studovat operní zpěv. V roce 1960 nastoupila do pražského divadla Semafor, tam vystupovala s legendární dvojicí Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Oblíbila si swing a jazz. Proslula svými duety s Waldemarem Matuškou i Karlem Gottem, jehož smrt ji velmi zasáhla. V roce 2009 obdržela medaili Za zásluhy.