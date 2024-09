Ludmila Lebedová, která má zahrádku v České Lípě pod Holým vrchem v bezprostřední blízkosti řeky Ploučnice, se mírně strachuje. Na situaci je ale připravená. „Trošku obavy máme, protože jsme tady zažili povodně loni o Vánocích, ale zatím to na velkou vodu nevypadá. Hlídáme si to. Kdyžtak bychom si museli zajistit zahradní nábytek a další věci,“ řekla Ludmila a zamířila přímo k vodnímu toku. Ukázala přes Ploučnici na bod. „Řeka se zvedla tak o půl metru a ještě má přibližně další dva metry místa. Od včerejška sice prší, ale ne silně. Já si myslím, že záplavy nebudou. Chatku mám navíc postavenou na pilířích,“ poznamenala a vydala se zpět na zahrádku.

close info Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek zoom_in Ludmila Lebedová ukazuje, kam dosahovala voda loni o Vánocích.Cestou pozdravila svou známou, která šla stejně jako ona zkontrolovat stav řeky. V zahrádkářské kolonii u své malebné chatičky tráví spoustu volného času. „O Vánocích jsme tu měli 40 čísel vody, asi ke třetímu schodu,“ ukázala prstem na sloup. Kromě kůlny, která je postavená v úrovni terénu by jí nemělo nic hrozit.

Libuše Chasanovitisová z Dolní Libchavy se snaží preventivně zařídit, co jde. Nemá strach ani tak z říčky Šporky, jako spíše z vody, která může stéct z vrchů. „Obáváme se, ale snažíme se připravovat, jak je to jen možné. Vloni v létě jsme volali na městský úřad panu Švadlenkovi. Ten zařídil, že nám zvedli obrubníky i chodník a pročistili kanál,“ řekla.

Sanace kanálu pomohla. „Jenže jak byl asi před třemi týdny prudký déšť, tak drobný štěrk ze sousedství opět kanál ucpal. Znovu jsme volali na úřad a domluvili jsme se, že ho přijdou zprovoznit. Zatím nepřišli,“ řekla zklamaně. Její manžel ho čistil svépomocí. Poté se znovu domlouval na úřadě, aby přijela technika.

Se záplavami mají v Dolní Libchavě bohaté zkušenosti. „V roce 2010 přišla velká voda a také nebyla z potoka, ale z vrchů. Bylo to v srpnu. Tento kanál ještě nebyl opravený, takže vodu nemělo co pobírat. Zatekla k nám domů a měli jsme jí tam asi metr na výšku,“ zavzpomínala. Záplava tehdy postihla více lidí. „Ani jedinkrát se nestalo, že by povodeň přišla z potoka. Vždycky jen ze shora. Většinou to bylo, když tálo a voda stékala z polí. Nyní se tam pasou krávy,“ řekla.

Myslí si, že příčinou může být i to, že zanikla zmíněná pole a místo nich přišla hospodářská zvířata a postavily se domy. Okolo nich má téměř každý vydlážděný prostor. „Na zahradu tekla voda vždy. Sem tam se udělala kaluž. Čert to vem. Ale když teče do domu, to je nepříjemné,“ povzdechla si Libuše.

Hasiči v regionu hlásí, že jsou na víkend nachystaní, jak to jen jde. A to jak profesionálové, tak dobrovolné jednotky. Podrobnou přípravu provedl například tým ze Zákup. „Chystali jsme pytle. Úplně velkou vodu zatím nečekáme, ale pro jistotu jsme nachystali asi 200 pytlů a zkontrolovali veškerou techniku. Od motorových pil, čerpadel a zprovoznili jsme i motorový člun. Lidé jsou v ´předpohotovosti´ a mají domluvené v práci, aby mohli odejít i dříve,“ řekl velitel zákupské jednotky Zdeněk Homza.

Vývoj stoupající hladiny vodních toků je možné sledovat na webu hydro.chmi.cz i s předpovědí na příští dny. Další odkazy na povodňové mapy ZDE

Zásah očekávají spíše o víkendu, přesto je už od pátečních 15 hodin jedno družstvo čítající přibližně pět lidí v pohotovosti přímo na hasičárně pro případ okamžitého výjezdu. „Zkontrolovali jsme celé koryto Svitávky, zda není zanesené, a dále vše, co by pro nás mohlo být nebezpečné,“ řekl. Přesto doufá, že nic katastrofického nepřijde. „Země je vyschlá. Na Českolipsku tolik nepršelo, tak to snad pobere. Jen má přijít vítr a na stromech je ještě listí. O to to bude horší. Obvykle, když takhle fouká, jsou už stromy holé. Uvidíme,“ poznamenal Homza.

Připravení jsou také hasiči z Brniště. „Máme nachystané čtyři palety s povodňovými pytli. Jednotky jsou připravené v pohotovosti. Jsme nachystaní na celý víkend a případně na odklízení škod. Jsem zvědavý, co nás bude čekat,“ uvedl velitel tamní hasičské jednotky Rudolf Valenta.

„Jsme připraveni stejně jako naši kolegové,“ usmál se velitel dobrovolných hasičů z Mimoně Jaromír Plíva s tím, že příprava zahrnuje kontrolu motorových pil, čerpadel, doplnění pohonných hmot, sestavení skupin na jednotlivé hotovosti. Doufá však, že v mimoňském rajonu nic hrozit nebude. „Nejhorší je pro nás samozřejmě Panenský potok. To znamená Pertoltice pod Ralskem a podobně. Ale podle všech předpokladů by neměl být zásadnější problém, pokud se tedy něco neprotrhne,“ uvedl.

close info Zdroj: Městská policie Mimoň zoom_in Strážnici v Mimoni umístili pytle s pískem k umělecké škole.Nezahálí ani mimoňští strážníci. Na víkend dokonce posílili směny. „Včera jsme společně s hasiči pytlovali písek a dávali ho k umělecké škole, protože když jsou vydatné deště, tak tam voda stéká do suterénu, kde mají umístěné nové drahé pece,“ uvedl velitel mimoňské Městské policie Marek Mejstřík.

Strážníci si také vyzvedli motorovou pilu, helmy a další potřebné věci pro případ, že by hasiči nestíhali, byli odvolaní jinam nebo vznikla dopravní kolize, například popadaly stromy. „Abychom je mohly odřezat a umožnili tak průjezd. Standardně máme také kontrolovat mosty, parky a cyklostezky a případně je zavírat. Staráme se i o Pertoltice pod Ralskem a tam se voda občas rozlije. Pokud by hasiči potřebovali pomoc například s evakuací, tak tu pro ně budeme,“ řekl.

Připravení jsou také hasiči z Kravař. Starosta obce Robert Lůžek potvrdil, že proběhla kontrola techniky, která je nařízená z Hasičského záchranného sboru. „To znamená prohlídka motorových pil, technická prohlídka všech čerpadel a příprava na to, kdyby bylo nutné zasáhnout buď u nás a nebo v okolních obcí. Od pátku do neděle budou naši hasiči držet pohotovost,“ uvedl.

Poznamenal, že proběhly také terénní úpravy v místech, která tuto ves potrápila již v minulosti. „Museli jsme si pomoci těžkou technikou a bagrem a vyčistili nějaké propusti, které by nám mohly udělat potíž,“ řekl Lůžek s tím, že v Kravařích jsou problémy minimální, až na Bobří potok. „V oblasti mostů v Janovicích, Veliké a v Kravařích může přijít při velkém přívalu nebezpečí povodně, ale zatím se vždycky podařilo nemovitosti uchránit,“ poznamenal starosta.

Hasiči v Libereckém kraji evidovali v pátek od půlnoci k cca 15. hodině už více než 100 zásahů. Nejčastěji poskytovali technickou pomoc a prováděli protipovodňová opatření, včetně rozvozu pytlů s pískem a monitorování vodních toků.

V Libereckém kraji bude podle předpokladů nejhorší situace v neděli, a to především na Liberecku a Semilsku. Na řece Smědé na Frýdlantsku se očekává průtok 170 metrů krychlových za vteřinu a na Lužické Nise průtok přes 200 kubíků za sekundu. Podle informací z krajské povodňové komise, která zasedala v pátek, jsou obce připravené, pytlují, čistí propustky a vypouští rybníky. Hejtman Liberekcého kraje Martin Půta vyzývá, aby byli lidé obezřetní, chránili svoje zdraví i majetek.

Povodňová komise jednala v pátek také v České Lípě. „Bylo zkontrolováno kritické místo v Písečné, informováni byli také místní občané. Nachystané jsou preventivně pytle s pískem a dobrovolní hasiči, strážníci i pracovníci města včetně členů vedení města jsou v pohotovosti,“ informovalo město na Facebooku.

Komisi svolal i novoborský starosta Jaromír Dvořák. „Žádáme zejména občany Bukovan, aby zajistili svůj majetek v blízkosti Dobranovského potoka. Hasiči mají napytlováno, komunikujeme s ČEZ a SČVaK, prověřili jsme množství balené vody, pily a čerpadla fungují, máme zásobu pohonných hmot, městská policie monitoruje spolu se systémem vodní toky. Máme připravené náhradní bydlení, odpouští se rybníky,“ shrnul Dvořák na svém facebookovém profilu.