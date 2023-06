Rodinné firmy jsou klíčovou součástí vyspělé ekonomiky, když v celosvětovém měřítku tvoří 70 až 80 procent pracovních míst. Na akci nazvané Family Business Week (FBW) to v pondělí v areálu Sklářské krčmy Ajeto lindavské společnosti Lasvit řekl majitel poradenské kanceláře pro rodinné firmy David Krajíček. Deník je mediálním partnerem akce.

V areálu Sklářské krčmy Ajeto lindavské společnosti Lasvit se v pondělí 5. června uskutečnil Family Business Week. | Foto: Deník/Tomáš Prchal

Týden rodinného podnikání je v Česku mimořádnou a dosud největší akcí svého druhu, na které se představují ty nejúspěšnější firmy z jednotlivých regionů. Účastníci řeší současnost i budoucnost českých rodinných firem.

Jak v úvodu diskuse s doprovodným programem řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta, dobře fungující firma má své vlastníky v regionu, ve kterém podnikají a také tam žijí. „Přístup k podnikání i svému okolí mají rodinné firmy úplně jiný, než když narazíte na hradbu dočasně jmenovaných manažerů velkých korporací. Ti se zodpovídají svým šéfům na druhém konci světa a zajímá je jen splnění firemních plánů,“ míní hejtman.

Liberecký kraj podle něj prošel v 90. letech velkou transformací, která se odehrála bez evropských či státních dotací a možná i díky tomu tady vyrostla celá řada úspěšných firem. „Kraj ani stát by neměly příliš překážet těmto podnikatelským plánům. Zároveň je nutné se s podnikatelským sektorem setkávat, diskutovat, co ho trápí a co potřebuje,“ je přesvědčen Martin Půta.

Poslední českou firmu na výrobu plyšáků zachránil před zánikem šikovný truhlář

Trend vysledovaný v zahraničních rozvinutých ekonomikách, které neměly čtyřicetiletou pauzu jako ČR, jednoznačně podle Davida Krajíčka potvrzuje, že rodinné firmy jsou páteří každé národní ekonomiky. „V Česku generují 50 až 55 procent hrubého domácího produktu HDP a 2 miliony pracovních míst. Díky nim se regiony rozvíjejí. Tito manažeři často podnikají na základě hodnot, nejen momentálního zisku, a uvažují o dlouhodobém dopadu svého počínání. Stejně tak mají tendenci budovat odkazy pro další generace, věnují se filantropii. Zkrátka jsou důležitým prvkem stability,“ vysvětlil majitel poradenské kanceláře pro rodinné firmy.

Podle jeho slov při hospodářské krizi v letech 2008 a 2009 stejně jako během covidové pandemie bylo jasně zřejmé, jak se chová rodinná a korporátní firma. „Nadnárodní korporace „šlapaly na brzdu“, škrtaly, rušily pracovní místa a výrobní provozy. Naopak rodinné firmy uvažovaly jinak, rozvíjely se dál i proto, že mají osobní odpovědnost k zásadním rozhodnutím. Jejich dopad na regionální ekonomiku je jasný, daní své zisky lokálně a v kraji zůstávají.“

V areálu Sklářské krčmy Ajeto lindavské společnosti Lasvit se v pondělí 5. června uskutečnil Family Business Week.Zdroj: Deník/Tomáš Prchal

Smyslem FBW je navzájem propojit zástupce rodinných firem s akademiky a zástupci institucí, které ovlivňují podnikatelské prostředí. Na akci předávají úspěšní čeští podnikatelé a podnikatelky své zkušenosti.

Podle Aleše Stýbla, generálního ředitele sklářské společnosti Lasvit, jež obchoduje po celém světě, je Liberecký kraj důležitý pro její fungování z pohledu zdroje šikovných lidí. Většina manažerů firmy ve světě jsou Češi, což se jim prý osvědčilo.

„Lidé v regionu jsou kreativní, ať už jde o designéry, konstruktéry, ale i lidi do výroby. V zahraničí má firma 95 procent obratu. Sklářský obor je ale specifický a je výzva lidi dostat k řemeslu. Ale věřím, že se to otočí a řemeslo bude mít zase zlaté dno,“ doufá zástupce sklářského gigantu.

Podle jeho slov je dnes jedno, zda firmu řídí někdo z rodiny nebo externí člověk, ale musí být ten nejlepší. Jako důležitý vidí pro rozjezd úspěšného podnikání unikátní nápad či produkt, vytrvalost a urputnost jít za svým cílem.

Lidem přináší radost a relax. Levandulová zahrada je na Litoměřicku fenoménem

Jana Šťovíčková, senior manažerka daňového oddělení z Deloitte Advisory, na setkání potvrdila, že spousta českého rodinného stříbra je v regionech. „A my chceme být klientům nablízku, proto máme několik regionálních zastoupení, a nejen rodinným firmám přinášíme podporu ve vzdělávání, seznamujeme je s novinkami v daňovém a právním světě. Tématy v rodinných firmách bývá zajištění nástupnictví, integrity majetku, kontinuity. Pomáháme jim i s akvizičním procesem a propojujeme nabídku s poptávkou,“ doplnila Jana Šťovíčková.

Zakladatel významného světového výrobce součástí pro letecké motory a parní turbíny Seko Aerospace z Loun Vlastimil Sedláček dnes spolupracuje se všemi klíčovými globálními výrobci letadel, leteckých motorů a elektrárenských turbín. „Nejvíc jsem pyšný, že nám to šlape v rámci rodiny, kde je nás kromě mých dvou synů a dcery celkem asi třicet. A po jaké době jsem si mohl říci, že se byznys rozjel podle představ? To jsem si neřekl dodnes, i když je mi 66 let. Základní firmu dnes řídí synové a já si splňuji své plány a vize.“

SEKO má přes 600 zaměstnanců. Kromě tří míst v České republice má pobočky a kanceláře v Indii, Kongu, Francii, Itálii, Německu a Brazílii. Na tamním trhu je Sedláček jedním z nejúspěšnějších českých podnikatelů vůbec.

Jak se nespálit při instalaci fotovoltaiky? Najděte si firmu se zkušenostmi

Jedním z účastníků FBW byla v Lindavě také Jana Grice Kučerová, členka představenstva společnosti LIF. „Firmu otec založil v roce 1991, kdy jsem se narodila. Vlastníme společnosti v Libereckém i Královéhradeckém kraji jako je například Pivovar Svijany či MZ Liberec. V rámci společnosti se 25 lidí stará o to, aby naše firmy měly kompetentní management. Po studiu v Londýne jsem chtěla zkusit jinou práci, ale tatínek mě přesvědčil k nástupu do naší firmy a já jsem za to dnes ráda. Táta, velký vizionář a stratég, nám s bratrem společnost předává posledních sedm let, všichni sedíme v jedné kanceláři a domlouváme strategické věci,“ přiblížila Jana Grice Kučerová.

Dalším generacím ale doporučuje zkušenost v jiném než rodinném byznysu, aby lidé zažili i jiného šéfa, než je tatínek či strýc. Jak dodává, pro založení rodinné firmy je potřeba odvaha, nápad, dobrý marketing a nebát se administrativní zátěže.

Více informací o Týdnu rodinných firem najdete na www.fbweek.cz

Účastníci debaty FBW v Lindavě: zleva Aleš Stýblo (Lasvit), Jana G. Kučerová (LIF), hejtman Libereckého kraje Martin Půta, moderátor Martin Pleva (Deník), David Krajíček (zakladatel FBW), Vlastimil Sedláček (Seko), Jana Šťovíčková (Deloitte Advisory). Foto Deník/T. Prchal)

Účastníci akce si mohli vyfouknout vlastní výrobek ze skla.