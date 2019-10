Dnem navíc a s několika dalšími novinkami zahajuje toto pondělí 43. Českolipský divadelní podzim. Za uplynulá léta se stal synonymem pro dokonale zvládnutou přehlídku ochotnických souborů, pestrý program a pro jistotu diváckých zážitků. Všechna představení návštěvníci uvidí v Jiráskově divadle v České Lípě.

„Mimořádnou novinkou je, že zde poprvé vystoupí zahraniční host. Konkrétně Divadelní soubor Hugo ze Slovenska, z Trenčínského kraje, který sbírá ceny na nejrůznějších festivalech,“ říká dramaturgyně a ředitelka přehlídky Dita Krčmářová.

Slováci zahrají ve středu inscenaci „Návštěva starej dámy“, která je o lidské chamtivosti a prodejnosti. „Všechny zvu na jejich představení, slovenské divadlo je navíc o kapku jiné než české, takové živočišné,“ láká dramaturgyně. Jak dodává, ale asi nejzásadnější změnou letošního ročníku je právě prodloužení festivalu o den navíc.

V programu se diváci mohou těšit kromě zmíněného slovenského zástupce třeba na moderní show nového cirkusu, dále na undergroundový muzikál českolipského rodáka Přemysla Bureše, na mistry slam poetry či na zábavné pojetí legendární Maryši. Některá představení zhlédnou i dopoledne děti ze základních škol i středoškoláci.

Českolipská veřejnost zažije vyvrcholení týdne divadla sobotní premiérou nové inscenace Hamleta v nastudování českolipského Divadelního klubu Jirásek. Zbývají na ni poslední vstupenky. Roli Hamleta zahraje talentovaný českolipský ochotník Štěpán Kňákal, pro kterého byla neopakovatelnou výzvou. „Celý soubor mu drží palce, dal do toho vše. A především máme Václava Klapku, dokáže do každé inscenace vložit vždy něco navíc,“ tvrdí Krčmářová. Podle ní se režisér Václav Klapka pro hru rozhodoval velmi dlouho. On sám si myslí, že doba pro Hamleta uzrála a soubor už asi nikdy nebude v takové herecké kondici jako nyní.

„Každá divadelní generace by měla mít svého Hamleta. Podle mě je to vrchol toho, co ona generace může předvést. Dalším důvodem je naše interpretace, k níž jsme došli v průběhu zkoušení. Náš Hamlet je o svědomí, o popasování člověka s vlastním svědomím,“ vypočítává režisér.

Součástí divadelní přehlídky mají být různé doprovodné akce. Kromě workshopu, besed po představeních je součástí festivalu v posledních letech i představení některého z výtvarných umělců. Letos organizátoři vybrali Cyrila Grolmuse, kterého lidé znají jako herce zdejšího divadelního souboru, ale na výstavě uvidí, jak umí čarovat se sklem a světlem. Jeho práce lidé spatří v speciálně upraveném foyer divadla. „Budeme také křtít knížku studenta českolipského gymnázia Martina Legezy, který vydal svoji první kuchařku,“ přibližuje Krčmářová.

Jak poznamenává, program a celý divadelní festival vždy zajišťuje parta nadšenců z divadelního souboru. „Bez téhle party by festival vůbec nebylo možné uskutečnit. Kromě lásky k divadlu, co nás pohání, všichni pracujeme bez nároku na honorář. Českolipský divadelní podzim děláme úplně zdarma,“ říká Krčmářová.

Podle ní jsou už vyprodané všechny zvýhodněné permanentky. Jednotlivé vstupenky pořadatelé prodávají většinou za 130 korun. „Jsem ráda, že nám lidé věří, i když někteří z nich pozvané hosty, spolky neznají, ale věří naší dramaturgii, že jsme nevybrali špatný program. Nesmírně si důvěry v tento festival ceníme,“ dodává Krčmářová.