Novoborská Rodina v centru připravila na neděli 16. dubna speciální akci. Ukrajinské Velikonoce.

„Ukrajinci totiž slaví Velikonoce až tento víkend a nám se podařilo sjednat s farářem novoborského kostela, panem Pavlem Morávkem, žehnání jejich velikonočních pokrmů,“ vysvětlila Petra Vlčková, ředitelka této v regionu již známé neziskové organizace s tím, že na Ukrajině se jedná o velkou akci, kdy mnozí Ukrajinci v kostele stráví celou noc.

V Novém Boru začíná obřad v neděli ve 12 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. „Odhaduji, že do kostela dorazí tak 100 Ukrajinců. Budou mít košíčky a v nich tradiční pokrmy, jako je páska. Některé z těchto pokrmů si budou vařit den předem v našich prostorách Domu rodiny, některé si uvaří doma,“ uvedla Vlčková a doplnila, že po žehnání se většina z nich včetně faráře přesune z kostela do Domu rodiny, kde proběhne opékání ražniči na ohni a pojídání ukrajinských pokrmů. „Uvidíme, jestli nám to počasí povolí,“ dodala Petra Vlčková.