Chlupaté kamarádky nemocného chlapce zmizely. Pomozte je najít

Roční hnědo-bílá fenka Merry a pětiletá šedo-černo-bílá fenka Kitty dělaly radost osmiletému Filípkovi Mudruňkovi z Dobranova. „Jedná se o handicapovaného chlapce, který je postižený fyzicky i mentálně, a právě o to více přilnul ke dvěma fenkám plemene australský ovčák, které mu rodiče pořídili pro radost. Ta starší je na Filípka tolik napojená, že u něj dokáže rozpoznat i blížící se epileptický záchvat a jeho rodiče na něj štěkotem upozornit,“ upřesnila Baláková. Rodiče teď čeká těžký úkol, a to vysvětlit synovi, co se stalo.