Uspořádat úvodní koncert na tak netradičním místě, jakým je skalní město v Českém ráji, byl nápad umělecké ředitelky festivalu Hudba z ráje Karolíny Cingrošové Žmolíkové. „Každý rok se snažíme přijít s něčím novým a netradičním a protože do Českého ráje jezdím v podstatě od malička, byla to jasná volba,“ zmínila pěvkyně.

Dalším z důvodů byla i současná opatření, která konání festivalu mohla ještě před několika týdny ohrozit. Otevřený prostor pak může nalákat i ty posluchače a milovníky hudby, kteří se přeci jen obávají uzavřených sálů.

Koncerty na různých místech Českého ráje

Takhle se mohou těšit na netradiční podání nejslavnější árie Dvořákovy Rusalky s romantickou scenérií západu slunce v kamenném přírodním amfiteátru uprostřed věží Prachovských skal. To ostatně zlákalo i slavného kytaristu, který je znám tím, že kromě předních koncertních sálů účinkoval i na zcela neobvyklých místech.

Třeba na plachetnici nebo jako vůbec první umělec v Antarktidě. Skalní město ale bude jeho premiérou. „Myslím ale, že tam bude skvělá akustika, a je to úžasný nápad. Těším se o to víc, že to pro mě bude po nucené koronavirové přestávce první vystoupení,“ prozradil Lubomír Brabec.

V repertoáru, který si pro návštěvníky koncertu připravil, ale nezazní jen Dvořák. „Nabídneme starou i španělskou hudbu a ke kytaře patří i hudba Latinské Ameriky, která rovněž nebude chybět,“ přiblížil slavný kytarista a dodal, že ho spolupráce s pěvkyní Karolínou Cingrošovou Žmolíkovou láká.

„Opravdu moc se těším na její podání Rusalky nebo árie O mio babino caro. Karolína zpívá stále lépe a lépe. Zraje rychleji než víno. Sledoval jsem ji nedávno v Janáčkově opeře Osud, a tak se na ni opravdu těším,“ prozradil Brabec. Komplimenty nešetří ani sama pěvkyně. „Spolupráce si moc vážím. Je to skvělý muzikant a pro mě je velikou ctí, že právě on si mě vybral pro dnes už několikaletou spolupráci,“ uvedla Karolína Cingrošová Žmolíková.

Úvodní koncert třetího ročníku festivalu Hudba z ráje se uskuteční v sobotu 27. června ve 20 hodin pod věží Mnich uprostřed Prachovských skal, asi 300 metrů od parkoviště u Turistické chaty na Prachově.

Další z koncertů, v nichž zazní hudba různých zaměření – od barokní až třeba po ozvěny folklóru – se budou konat v průběhu celého léta na různých místech Českého ráje. Poslední koncert ze série je plánován na září v Rovensku pod Troskami.