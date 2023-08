/SOUTĚŽ/ Dvě pódia, více než 15 interpretů a kapel, VIP kemp, parkoviště i speciální snídaně pro kapely. Pod Bezděz míří tradiční letní festival Hrady.cz. Jídlo si lidé koupí jen za hotovost.

Hrady CZ 2023 mají historicky nejsilnější program – Kabát, Kryštof či Mirai a dvě velká pódia. | Foto: Hrady CZ

Hradní tour poslední ze svých zastávek vybuduje na zelené louce na kraji obce Bezděz pod stejnojmenným hradem. Kamiony musejí na místo dovézt vše, co je na dvoudenní festival potřeba - včetně pódií, aparatury nebo vody. Každý litr vody, kterým si návštěvníci umyjí ruce, tak musí na místo dovézt cisterna. Hasiči pak zajišťují mimo jiné ochlazení v případě velkého horka.

„Jedná se o venkovní hudební festival se všemi plusy i s možným diskomfortem. Hraje se ale za každého počasí,“ potvrdil jeden z pořadatelů Michal Šesták

Centrální parkoviště bude zřízeno při vjezdu do obce, asi kilometr od areálu festivalu. Za parkování se platí paušálně 250 korun. Tuto částku zaplatí každý majitel vozu či motorky bez ohledu na skutečnost, zda bude parkovat v již pátek, jen v sobotu nebo oba dny.

Letos pořadatelé slibují nejnadupanější program v historii, festival se také vrátil ke dvěma pódiím. K dominantě Českolipska tak přijedou zahrát hvězdy české scény, držitelé Slavíka i tradičně oblíbené Wanastowi Vjecy. Těm musí organizátoři zajistit snídani. „Určitou specialitou jsou snídaně, které musíme zajistit pro kapely Kabát i Wanastowi Vjecy, které zvučí a zkoušejí brzy ráno. Nosíme jim croissanty,“ prozradila mluvčí festivalu Klára Bobková.

Areál festivalu se nachází na kraji obce Bezděz, asi kilometr od parkoviště.Zdroj: Hrady CZ

V pátek 1. září se areál pod hradem Bezděz otevře v půl čtvrté odpoledne. V sobotu 2. září se areál otevře v půl jedenácté dopoledne a louky s výhledem na hrad rozezní Tomáš Klus, No name nebo Dymytry.

„Jsme šťastni, že se do těsné blízkosti krále hradů Bezdězu vracíme se dvěma velkými pódii a s nejnadupanějším programem v historii festivalu Hrady CZ, kterému vévodí stálice naší hudební scény, kapely Kabát, Kryštof a Mirai,“ shodují se organizátoři festivalu Michal Šesták a Viktor Souček.

Pauza na jídlo

Novinkou je letos patnáctiminutová pauza mezi koncerty. Pořadatelé vyslyšeli prosby lidí a dopřejí jim přestávku. Návštěvnici se tak budou moci mezi koncerty občerstvit a to u desítky stánků s pestrou nabídkou jídel a ochutnat různé druhy kuchyní. V nabídce bude od klasických langošů až po španělskou nebo třeba řeckou kuchyni, speciality z ryb, nebo jen drobné občerstvení. Vlastní jídlo musí návštěvníci nechat doma.

Na dvoudenním hudebním festivalu ve stínu jedné z nejhezčích památek Libereckého kraje nebudou chybět vratné kelímky na pivo.

Milovníky vína pak potěší samostatný vinný stánek. Chybět nebude kavárna s pravou praženou sopečnou kávou z Ugandy Mountain Gorilla Coffee, jejímž nákupem lidé přispějí na záchranu horských goril. Stánek tu budu mít i Kofola, Semtex nebo Jack Daniels a Finlandia. Ve stáncích s pitím se budou podle organizátorů přijímat hotovost i karty, jídlo si ale návštěvníci koupí jen za hotové.

SOUTĚŽ: Chcete vyhrát vstupenky na festival Hrady CZ na Bezdězu?



Pro čtenáře Deníku jsme připravili bleskovou soutěž o dvě vstupenky na poslední zastávku fetivalu Hrady CZ, který se koná 1. a 2. září u Bezdězu. Soutěžní otázka zní: Jak se jmenuje poslední album kapely Kabát? Své odpovědi posílejte do středečních (30. 8.) 14 hodin na adresu petra.hamova@denik.cz. Připojte i své telefonní číslo. Z došlých odpovědí vylosujeme výherce dvou vstupenek. Sledujte web Českolipského deníku, o další dva vstupy budeme hrát ve čtvrtek!

Ve festivalovém areálu festivalu na Bezdězu bude možné také relaxovat sportem na basketovém hřišti, umělecky zaměření návštěvníci se mohou zapojit do fotosoutěže o hodnotné ceny, kterou vyhrají na základě veřejného hlasování autoři čtyř nejlepších fotek festivalu. Fotografie lze pomocí QR kódu ve festivalové brožuře vkládat přímo z místa konání. V ceně sobotního lístku na festival je tradičně i vstup na hrad zdarma.

Již 18. ročník festivalu Hrady CZ letos posouvá laťku i v komfortu ubytování. Návštěvníci festivalu mohou za úplatu opět využít VIP kemp PLUS v takzvané „hotelové“ kvalitě v ceně s postaveným stanem, karimatkami a spacáky připravenými na okamžité přespání, nově lze však nocovat i ve dvouložnicových stanech pro čtyři osoby.

„Samozřejmostí zůstávají placené VIP kempy se sprchami a splachovacími toaletami, festival nabídne i úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Chybět nebudou wi-fi zóny v areálu festivalu,“ doplnila Bobková.

Lístky jsou podle organizátorů stále k dispozici v síti Ticketstream. Lístek na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1000 korun, na sobotu 1100 korun, permanentku na oba dny pak za 1750 korun. Na místě bude vstupné stát 1100 korun na pátek, 1200 korun na sobotu a permanentka 1900 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory.

PROGRAM:



Pátek 1. září

15:30 vstup do areálu



O2 Stage

16:00 - 16:45 Sofian Medjmedj

18:15 - 19:15 Majk Spirit

20:15 - 21:15 Gaia Mesiah

23:15 - 00:30 Anna K.



Kooperativa Zelená stage

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:30 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

21:30 - 23:00 Kryštof



Sobota 2. září

10:30 vstup do areálu



Kooperativa Zelená stage

11:00 - 11:45 Pam Rabbit

13:15 – 14:15 Kurtizány z 25. avenue

15:45 - 16:45 Cocotte Minute

18:15 - 19:15 Dymytry

20:45 - 21:45 Mirai



O2 Stage

12:00 - 13:00 Tomáš Klus

14:30 - 15:30 Skyline

17:00 - 18:00 No Name

19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy

22:00 – 23:20 Kabát