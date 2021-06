Pořadatelé sice minulý týden oznámili odložení akce na příští rok, na dvě místa ale přeci jen festival dorazí. Poslední dva srpnové víkendy se bude s podtitulem „light“ konat v Hradci nad Moravicí a na Bezdězu.

Českolipská zastávka se uskuteční 27. a 28. srpna. Fanoušci se mohou těšit na řadu koncertů, vystoupí Divokej Bill, Rybičky 48, Tomáš Klus, Mirai, Mig 21, Pokáč, Visací zámek, Xindl X, Sebastian, No Name a Support Lesbiens.

I Hrady CZ light čeká celá řada mimořádných opatření. Festival bude mít omezenou kapacitu návštěvníků podle aktuálních epidemiologických podmínek a koncerty budou probíhat pouze na jednom pódiu. Festivalové areály budou kvůli vládním opatřením rozdělené do dvou sektorů.

Do 20. června je kapacita obou festivalů exkluzivně rezervovaná pro dosavadní majitele vstupenek. Do tohoto termínu mají přednostní právo na nákup lístků prostřednictvím uplatnění poukazů, které obdrželi jako náhradu za zrušený festival. Zbylé vstupenky do celkové povolené divácké kapacity budou dány do volného prodeje v pondělí 21. června.