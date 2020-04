Stejně jako většina podnikatelů v turistickém ruchu se snaží vymýšlet řešení, jak zmírnit dopady pandemie a nouzového stavu na své projekty v rumunském Banátu.

Právě v tamních českých vesnicích před řadou let založil letní festival a později tam začal vytvářet podmínky pro české turisty, které zaujal tento zapomenutý kout Evropy. Teď s náhlým koncem cestování, zrušením všech zájezdů musel uzavřít i restauraci.

„Uzavřením hranic v souvislosti se současnými opatřeními je situace v turistice, sportu nebo kultuře velmi špatná. Bohužel nikdo v současné době nedokáže přesně říct, jak se bude situace vyvíjet,“ uvedl Slaný.

„V tuto chvíli bojujeme o přežití, dramaticky škrtáme, přesto škody šly už dávno do miliónů korun. Jestli nám nebude doba přát, výpadek tržeb překročí hranici deseti miliónů,“ přiznal a dodal, že věci a procesy, které se v Banátu podařily začít – i s přispěním českého ministerstva zahraničí – se budou jen těžko realizovat.

„Naše společnost má patnáct zaměstnanců, pro jejichž rodiny to byl jediný příjem. Spoléhat na Rumunsko jako takové je vždy velká loterie a záchranné balíčky pro firemní segment je zatím ve hvězdách. Ztrátu z podnikání vám nikdo nezaplatí, nikdo vám ani nezaplatí váš čas a spálenou energii,“ sdělil Slaný. „Musíme se operativně přeorientovat na místní rumunskou klientelu, připravit pro ně podmínky,“ zmínil.

S kolegy, s nimiž podniká v českých vesnicích Banátu, kde je rozvoj šetrného turistického ruchu naprosto zásadní pro místní ekonomiku, nyní vytváří „za pochodu“ náhradní scénáře. Jak pro byznys, tak pro kulturní festival, který je stále plánovaný na termín 15. až 23. srpna.

Festival se stal středobodem turistické sezóny v Banátu a především díky němu stále více zájemců o hudební zážitek poznává i Banát samotný. Festival má uměle stanovený limit 1 500 návštěvníků tak, aby vesnici neuškodil a zároveň pomohl.

„Během 12 let jsme spadli na dno několikrát, vždycky jsme se z toho vylízali. V tomhle nepomůže ani odklad daní, ani půjčka, kterou stejně musíš splatit. Je to pocitově takový nahoru a dolů, který děsně vysiluje, ale zároveň cítíš, že to má smysl,“ poznamenal Slaný.

Je rád, že v uplynulých týdnech vytvořili přitažlivý web www.visitbanat.com, u něhož do dvou týdnů pustí i rumunskou a později anglickou verzi. S rozhodnutím, jak uskutečnit letošní festival hodlají vyčkat na konec dubna.

„V projektu je již mnoho peněz, máme připravený vlak, zaplaceny jsou některé licence a povolení. Zatím jsme optimisté a pracujeme tak, že náš vlak v srpnu vyjede, druhá varianta je posunutí o měsíc déle, další pak přesunutí do České republiky a až jako poslední je úplné zrušení akce,“ vysvětlil Slaný.

„Budeme velmi rádi, až nás po skončení rizikového období podpoříte návštěvou a podpoříte tak naší činnost v tomto projektu. Doufejme, že se situace uklidní co nejdříve a neohrozí naše další projekty, jako je festival Banát,“ řekl Jan Duben, další z organizátorů festivalu Banát.