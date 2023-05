Obavy z „okurkové sezóny“ letos rozhodně nemusí mít lidé z Českolipska, nebo ti, kteří do turisticky oblíbeného regionu přicestují během blížících se letních měsíců. Připravena je tady pro ně hned série hudebních festivalů nejrůznějších žánrů.

Přímo v České Lípě se uskuteční od pátku 16. do soboty 17. června oblíbené Městské slavnosti 2023 s celodenním programem pro všechny generace. Lidé zde zažijí hudební vystoupení u OD Banco, historický program na hradě Lipý, komiksovou vesničku s programem DDM Libertin v městském parku, vystoupení hudebních kapel v amfiteátru v klášterní zahradě a lunapark před KD Crystal. Zábavnou podívanou bude v sobotu dopoledne i tradiční Neckyáda na Ploučnici.

Multižánrový Všudybud

Nejbližší hudební festival Všudybud proběhne 2. a 3. června v prostředí areálu hradu Lipý. Primárně je jeho 17. ročník určený pro českolipské kapely, ale do svého programu zahrnuje i hosty, významné klubové kapely ze všech koutů republiky. „Poskytujeme prostor místním kapelám, především těm, kteří mají na svém kontě nové studiové desky či atmosférou zapadají do pohodové nálady festivalu – rockoví Papír sklo plasty, kapela Cháska, písničkář Marek Horničák, punkoví Corenote, draví No Vida, fenomén B4, věčný nominant na cenu Anděl v žánru folk Kuba Horák aka Kluk z Husovky a další,“ uvedl dramaturg festivalu Jiří Gottlieber.

V rámci akce pokřtí českolipská synthpopová kapela Vyjakomy novou desku. Bývalí členové legendární hardcoreové kapely Stream of the Lambs si odbydou premiéru nového tanečního projektu Vincentt Vega. Na akci také oslaví svých 25 let místní florbalový klub FBC, který si spolu s RC Slůně vezme na starosti volnočasové atrakce pro návštěvníky. Občerstvení na festivalu zajistí výhradně lokální výrobci a prodejci. Pití se bude prodávat pouze do zálohovaných kelímků. Na místě bude připraven neomezený počet vstupenek na oba dny za velmi sympatických 550 korun, na jeden den za 350 korun

Novinka v Brništi: Summer fest

1. ročník festivalu Summer Fest v prostoru Lesního zátiší v Brništi se uskuteční v sobotu 24. června. Pořadatelé avizují nabitý program, dvě stage po celý den, zábavu pro děti. Vystoupí ATMO Music, Perutě & Milan Peroutka, Trisestrovský, Na Knop Compeny, Martin Maxa a řada dalších.

Pestrá Lípa Musica

22. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica se v letošním roce uskuteční od 30. června do 21. října. Festival letos celkově nabídne řadu 20 koncertů a doprovodných programů.

„Letošní Lípa Musica bude naprosto výjimečná. Pro svou dramaturgickou pestrost, náboj a hvězdné obsazení našich uměleckých hostů má ambici stát se skutečnou perlou na kulturní mapě naší země. Osm národností se postupně vystřídá v 19 projektech s orchestry, většími či menšími ansámbly a chybět nebudou samozřejmě ani vynikající sólisté. Posluchači se mohou těšit na žánrovou pestrost klasické hudby, neopomeneme zcela zásadní skladby duchovní literatury, ale nabídneme i projekty zahrnující jazz, potěšíme milovníky tanga, a ve zcela mimořádných projektech si návštěvníci budou moci vychutnat crossoverové projekty spojující klasickou hudbu s filmovou, folk rock s renesanční hudbou či namícháme nápoj z ingrediencí italských písní, jazzu a populární hudby,“ komentoval program ředitel a zakladatel festivalu Martin Prokeš.

Na festival Mácháč 2023 míří R3hab, Morten, Anfisa Letyago a další hvězdy

Pláž Klůček na břehu Máchova jezera zažije po roce opět jednu z největších letních party u nás, kam se pravidelně sjíždí tisíce fanoušků elektronické taneční hudby. Ve dnech 18. a 19. srpna 2023 zde proběhne další ročník open air festivalu Mácháč, kde se během dvoudenního programu představí na sto zahraničních a domácích umělců.

Jak informoval Petr Tajčman z týmu organizátora akce, mezi hlavní páteční hvězdy bude patřit nizozemský dýdžej a producent R3hab, který má na kontě více jak 130 skladeb a řadí se tak ke globálně nejúspěšnějším hitmakerům. Kromě studiové spolupráce s umělci jako Armin van Buuren, Sia, Afrojack, Timmy Trumpet stojí i za úspěšnými remixy skladeb od Katy Perry, Lady Gaga nebo Rihanny. Loni složil oficiální hymnu pro festival Tomorrowland a posledních 5 let se drží v první patnáctce prestižního žebříčku DJ Mag Top 100 Djs. „Tentýž den se mohou návštěvníci těšit na Mortena, jednoho z nejoriginálnějších producentů, který stojí za stylem označovaný jako „future rave“. A vrcholem sobotního programu bude vystoupení Anfisy Letyago, která patří mezi nejžádanější techno dýdžejky současnosti,“ uvedl Tajčman.

Konec prázdnin u Bezdězu

Hrady CZ slibují hvězdy. Po třech letech, kdy měl putovní festival kvůli pandemii různá omezení, se fanoušci mohou těšit na Hrady CZ v plné síle. Festival láká 1. a 2. září do obce Bezděz na koncerty na dvou velkých pódiích a celkově větší množství účinkujících. Mezi hlavní hvězdy budou patřit kapely Kabát, Mirai a Kryštof. Fanoušci se dále mohou těšit na Dymytry, Annu K., Tomáše Kluse, Wanastowi vjecy, Michala Hrůzu, No name nebo Majka Spirita a spoustu dalších interpretů. Až do konce května lze pořídit permanentku na pátek a sobotu za 1550 korun.