Ani Benátská!, ani Mácháč, ani Maloskalská. Velké festivaly hlásí stop. Stejně jako loni se ani letos vlivem opatření proti šíření koronaviru neuskuteční.

„Nepatříme mezi festivaly, které jsou štědře dotovány z veřejných zdrojů, a proto maximální povolená kapacita pěti tisíc diváků ani zdaleka nesplňuje podmínky pro dosažení byť jen vyrovnaného rozpočtu,“ vysvětlil další roční posun Benátské!, největšího festivalu v Libereckém kraji, jeho spolupořadatel Pavel Mikez.

Fanoušci populární hudby se i letos musí smířit s tím, že elektrizující atmosféru velkých festivalů nezažijí. Alespoň ne v Libereckém kraji. Akce se přesouvají na rok 2022.

Namísto největšího českého festivalu elektronické hudby Mácháč, který chtěl letos monumentálně oslavit dvacáté výročí, se uskuteční festival výrazně menší. „Rozhodli jsme se pro všechny naše fanoušky uspořádat po loňském vzoru menší verzi festivalu s názvem Mácháč Forever na stejném místě,“ sdělili organizátoři.

Obří festivaly doplácejí na to, že příprava takových monstrpodniků zabere celý rok, někdy i více.

„Nemůžeme vyčkávat na vývoj situace do posledních týdnů, protože za tak krátkou dobu už by nešlo festival uspořádat. Navíc by nás to stálo další nevratné finanční prostředky, a to by mohlo celý festival do budoucna ohrozit,“ doplnil mluvčí festivalu Mácháč Petr Tajčman.

O rok posunutá oslava má přivítat hvězdy elektronické hudby v čele s nizozemským producentem Afrojackem či izraelským DJ Blastboyzem. Program Mácháč Forever bude zveřejněn v nejbližších dnech.

Podobně jsou na tom pořadatelé Benátské!, letos s podtitulem s Impulsem. „Už prostě dále čekat nemůžeme, bez jasně daných pravidel pro pořadatele se tak velká akce bez dotací prostě už uspořádat nedá,“ vysvětlil druhý ze spolupořadatelů Petr Pečený. Benátská! konaná v areálu Vesec na okraji Liberce žádný náhradní program neplánuje.

Letos se neuskuteční ani putovní festival Hrady CZ s pravidelnou zastávkou na hradě Bezděz na Českolipsku. „Je nám to moc líto, ale již podruhé za sebou musíme vyvěsit bílou vlajku na hradbách Hradů a s konečnou platností vás informovat, že ani letos kvůli protipandemickým opatřením festival Hrady CZ v naplánovaném rozsahu neproběhne,“ píše se v prohlášení na stránkách akce.

To na původním místě zrození legendy Benátské, tedy na Malé Skále, se mohou hudební fanoušci těšit alespoň na „drobky“. Místo zavedeného festivalu Maloskalská noc dojde tak jako v loňském roce alespoň na jednotlivé koncerty. Seriál odstartuje 4. července koncertem legendárních Olympic, v dalších termínech se představí Mirai, Škwor či Leoš Mareš. 27. srpna pak prázdniny uzavře akce Rozloučení s létem.

Naopak se stále nevzdávají pořadatelé Keltské noci v Harrachově. Tradiční festival vždy v čele se skupinou Tři Sestry stále fanoušky láká. „V době konání festivalu už je v plánu, že bude povolena dostatečná kapacita tak, aby nás to nijak neomezovalo,“ sdělila za organizátory Alena Rydvalová. Pořadatelé jsou připraveni i na vytvoření oddělených sektorů, tak jako loni.