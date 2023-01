Zcela nová plošina pro imobilní návštěvníky začíná sloužit v jediném českolipském kině, které je součástí objektu kulturního domu Crystal. Na problémy s fungováním důležitého zařízení už déle upozorňovala veřejnost.

Kino je Crystal opět bezbariérové. | Foto: Město Česká Lípa/Kristýna Kňákal Brožová

„Kino Crystal je opět plně bezbariérové,“ informovala mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová. Jak potvrdila, v minulosti si handicapovaní návštěvníci kina stěžovali právě na poruchovou plošinu, která v kině sloužila více než 15 let. „Nyní se podařilo pořídit do kina plošinu zcela novou, která je tichá, bezporuchová a doveze handicapované návštěvníky do prvních třech řad kina,“ sdělila Kńákal Brožová.