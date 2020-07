Firma přesouvá část technologie ze 160 let staré sklárny na Vsetínsku do své hlavní výrobní základny v Novém Boru. Přestěhuje do ní automatickou linku na vytváření dekorů na skle pomocí leptání, tzv. pantograf, a strojové broušení skla. I přes tento fakt chce sklářský kolos některé z jedinečných technik zdobení skla používaných v Karolince nadále zachovat.

„Z obchodně – ekonomického pohledu nebyla situace v závodu v Karolince příznivá již delší dobu. I přesto jsme se snažili provoz udržet, ale další pokles objednávek během pandemické krize vyústil v rozhodnutí přestěhovat výrobu do mateřského závodu v Novém Boru,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Crystalex CZ Tomáš Januš.

„Chápu, že to pro mnoho lidí v Karolince bude těžké, ale musíme se chovat efektivně. Oba závody jsou od sebe vzdáleny bezmála 400 kilometrů a už jen z pohledu logistiky pro nás bylo udržení provozu dlouhodobě velmi složité,“ uvedl Januš hlavní důvody přesunu a dodal, že pro obsluhu nových technologií v Novém Boru počítají s vytvořením nových pracovních míst. Nicméně, do konce července přijde v Karolince o práci celkem 55 zaměstnanců. „Je nám to všem hrozně líto, hodně jsme tady zažili. Já jsem věřila, že tady ještě těch deset, dvanáct let do důchodu vydržím. Je to tady těžké,“ komentovala situaci malířka skla Daniela Syrová.

Hromadné propouštění zaměstnanců se teď dotýká o dvě desítky méně sklářů, než se původně počítalo. A několik dalších moravských odborníků bude pro Crystalex CZ pracovat i nadále. „Sedm pracovníků, kteří jsou nositeli technologického a designového know-how, využilo naši nabídku. Přestěhují se do Nového Boru, nebo s námi budou spolupracovat na dálku,“ přiblížil personální ředitel Crystalexu CZ Pavel Brzák s tím, že sklářská společnost pro ně zařizuje ubytování a další záležitosti související s přesunem na sever Čech.

Helena Langrová z odborové organizace karolinských skláren připomněla, že už dříve firma zažívala období, kdy bylo lépe a kdy zase hůře. Ohlášení definitivního konce ale přišlo náhle. „Bylo méně zakázek a už od podzimu se snižovaly stavy zaměstnanců. Že by měl být úplný konec, ale jasné nebylo. Ještě na začátku dubna jsme doufali, že to ustojíme,“ přiznala Langrová.

Sklárny zažily krizi i v roce 2009, kdy se na osm měsíců zastavila výroba. „Znovu jsme se rozjížděli v devadesáti lidech,“ připomněla Langrová. Počet zaměstnanců pak vyrostl téměř na 170, ještě v letech 2015 a 2016 fungoval dokonce třísměnný provoz. Postupný úbytek zakázek ale podnik nakonec dostal do kolen. Od léta má několik málo měsíců fungovat už jen „udržovací tým“, který se postará o vyexpedování posledních zakázek. „Pro sklárnu, která tady byla 160 let, je to rána. Byly tu zainteresované celé generace rodin, pro něž je to srdeční záležitost. Je to hodně emoční, ale spíše než vztek nyní převládá smutek a slzy,“ popsala Langrová.

Ztráta velkého zaměstnavatele je pro obec fatální. V Karolince další takový není. Areál skláren patří Crystalexu CZ. Firma jej po dokončení přesunu výroby do Nového Boru s největší pravděpodobností nabídne k prodeji. Šéf společnosti Januš slíbil, že se při prodeji areálu zohlední kritérium, kolik nový majitel zaměstná lidí. V současné době už vedení společnosti jedná s regionálním zaměstnavatelem, který by měl do Karolinky přinést stovku pracovních míst. „V Karolince zůstane desítka zaměstnanců. Část bude zajišťovat chod podnikové prodejny a další se budou starat o areál společnosti,“ sdělil generální ředitel Januš.

Sklárna v Karolince byla v éře socialismu součástí podniku Moravské sklárny a úzce propojena s dalšími závody „velkého“ Crystalexu. Řada sklářů z Karolinky studovala v Novém Boru.

Crystalex CZ je největší domácí výrobce nápojového skla. Patří v tomto oboru i mezi přední světové výrobce. Díky proslulým ochranným známkám Bohemia Crystal a Bohemia Glass míří 90 % produkce na export do 80 zemí světa. Loňské tržby přesáhly hranici 1 miliardy korun. Současný majitel koupil novoborský závod v roce 2009 a obnovil výrobu. Aktuálně zaměstnává 650 lidí.