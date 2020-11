Šatny zejí prázdnotou, stroje utichly a na činky usedá prach. Takovou situaci zažívají posilovny a fitness centra, které už podruhé v tomto roce musely uzavřít své brány. To se dotklo jak jejich provozovatelů, tak osobních trenérů, z nichž někteří si připravili pro své klienty různé alternativy.

Druhý lockdown zasáhl fitness sektor i přesto, že podle poslední evropské studie SafeACTiVE je riziko infekce covid-19 v posilovnách minimální. „Ti, kdo jsou pasivní, trpí obezitou, vysokým tlakem a špatným zdravotním stavem, jsou dnes tou nejohroženější skupinou. Právě fitness sektor je tím, který by mohl z dlouhodobého hlediska pomoct v boji proti koronavirové i dalším podobným krizím,“ řekla prezidentka České komory fitness Jana Havrdová.

S tím souhlasí i provozovatelka posilovny Mixgym v Liberci Pavlína Grunclová. „Naše posilovna disponuje velkým počtem oken, která byla neustále otevřená, v chladnějším období jsme pravidelně větrali. Také jsme měli po celé posilovně spoustu dezinfekcí a věnovali zvýšenou pozornost hygienickým opatřením,“ doplnila. Trenéři a lektoři zůstali s klienty v kontaktu. Na jaře připravovali živá vysílání a během druhé vlny chodili cvičit ven. „Nájem za prostor, stroje, zálohy na energie, odpad a další nemalé náklady hradit musíme, letošní rok bude pro naše fitko katastrofální,“ povzdechla si Grunclová.

Michalovi Štěpánkovi z tréninkového centra ProFitko hlavně vadí nekomunikace ze strany vlády a často nesmyslná nařízení, která není schopna vysvětlit. „Musíme se s tím každý poprat, jak to jen půjde, a uvidíme, kolik z nás to postihne tak dalece, že bude muset provoz ukončit,“ řekl trenér. Jako jeden z dalších problémů vidí i udržení motivace klientů. „Vybudovat si nový návyk v podobě pravidelného cvičení není pro nikoho vůbec jednoduché a kvůli těmto uzavřením nás to čeká znovu. Tento aspekt ještě více zvýší naše finanční ztráty, protože opět naplnit hodiny nebude nejjednodušší,“ zdůraznil Štěpánek s tím, že už v první vlně nabídli zájemcům on-line cvičení a připravovali i vzdělávací semináře.

Českolipské Cardio Fitness se kromě finančních ztrát muselo vypořádat se zkomplikováním přípravy sportovních klubů. „V našem silném období jsme museli mít zavřeno. Léto je pro posilovny slabší, chodí méně lidí, a když se to trochu rozjelo, opět jsem zavření,“ podotkl Radek Procházka.

Rostislav Konvalinka z Extrifit Gym Jablonec nad Nisou doufal, že se situace z jara opakovat nebude. „Finanční ztráty jsou teď odhadem přes 200 tisíc a navíc jsem musel propustit zaměstnance,“ dodal.

Nejenom majitelé posiloven se musí vypořádat s aktuální situací. Ta zasáhla i osobní trenéry, kteří se snaží nabídnout svým klientům různé alternativy. Jakub Mirovský z pobočky KB5 v Liberci počítal s možností, že opět dojde k plošným omezením, a tak zrušil veškeré plánované investice do vybavení. „Rozjel jsem půjčovnu vybavení pro žáky, aby doma měli s čím cvičit, třeba u on-line lekcí, které pořádá KB5 v Praze,“ řekl.

Frustraci pociťuje osobní trenér Patrik Kraus, kterému poklesly příjmy o 80 %. S několika klienty chodí cvičit na workoutové hřiště či se jim věnuje on-line. Aktuální situaci přirovnává k boxu. „Je to jako když se boxer po knockoutu zvedá země a najednou přijde další K. O.,“ podotkl. Po zkušenostech z první vlny ví, že po znovuotevření posiloven nemusí chodit cvičit stejný či větší počet lidí, a tak se finanční ztráty budou táhnout dál. „Rád bych věřil, že lidé si uvědomí, ze pohyb a cvičení podporuje imunitu a pomůže zatočit s nadváhou, což bude při případném onemocnění jejich trumf v kapse,“ dodal.

Martin Jungmann z Liberce některé tréninky přesunul do venkovních prostor s tím, že počet odtrénovaných hodin mu klesl z třiceti týdně na deset. Pozornost zaměřil na vypracovávání jídelníčků. „On-line cvičení neprovozuji, nejsem jeho příznivcem. Naopak se snažím psát více článků na téma zdravý životní styl a plánuji natáčet i videa,“ nastínil své aktivity. Přiznal, že až do půlky září nevěřil, že opět dojde k uzavření fitek. „Pokud se otevřou ještě do konce roku, nečekám výrazný nárůst zájemců o cvičení. Ten přijde jako každý rok po Vánocích,“ dodal.

Venkovních posiloven celoročně využívá Dan Šuška z Liberce, který se zaměřuje na zdravotní cvičení. „Razím heslo, že lidé by měli dělat venkovní sport celoročně, nikoliv jen sezonně, kdy je venku hezky. Cvičit lze i v dešti a zimě, jen je potřeba se na to správně připravit,“ podotkl Šuška. Díky tomu získává člověk odolnost vůči přírodním podmínkám a dochází i ke zlepšení imunity.

Podle Šušky může člověk začít s venkovním cvičením i na podzim. Nejdříve zařadit procházky a cardio a až si zvykne, tak vyzkoušet i posilování. „V zimě bych se vyvaroval intervalových tréninků, kdy tepová frekvence skáče extrémně nahoru a dolů,“ dodal trenér.

Chodí k němu především lidé, kteří trpí bolestmi například zad či kloubů. Na začátku udělá vstupní diagnostiku, najde zdroj a příčinu problému a pak ji skrz cvičení s klientem řeší. „Zaměřuji se na funkční trénink, což je kombinace fyzioterapie a fitness,“ vysvětlil Dan Šuška, „Na tělo je potřeba nahlížet holisticky. Vnímám ho jako celek, a tak klientům radím i se stravou, spánkem a psychickou pohodou,“ doplnil.

Když přišel první lockdown na jaře, využil získaný volný čas ke studiu. Pročetl odbornou literaturu a po uvolnění opatření mohl nabídnout ještě kvalitnější služby. Pro klienty, kteří byli v karanténě, dělal on-line tréninky. „Osobní trenér je takovým průvodcem do světa zdravého životního stylu. Dokáže člověku dodat motivaci a pomoci mu dosáhnout trvalých změn,“ zdůraznil Dan Šuška.