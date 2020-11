Od roku 2015 za projektem stojí místní spolek Järgen family, jehož členům se loni podařil zápis do České databanky rekordů. Ten letos překonali. Stromek od loňska „povyrostl“ o celý metr a bylo na něj potřeba 3800 pivních lahví, skoro o dva tisíce více než před rokem. Lahve spolku půjčuje Plzeňský prazdroj.

Čtyřmetrový flaškostromek je od soboty 28. listopadu k vidění na volně přístupném prostranství u restaurace Uran, a to až do ledna. Bourat by se měl na Tři krále.