Česká Lípa /FOTOGALERIE/ - Pomohl ke vzestupu několika halových sportů v České Lípě. Pokud jde o divácký komfort, nový sportovní stánek velmi zaostává.

Halové sporty jsou na vzestupu, roste i hlad po nich, ale s komfortem pro diváky je to horší. | Foto: Deník/Vít Černý

Poslední víkend potvrdil, že nová sportovní hala v České Lípě, která připomíná velkou stodolu s ochozem, má do dokonalosti daleko.

Část z několika set diváků, kteří se přišli v sobotu a v neděli podívat na vyřazovací část 1. ligy florbalu mužů, byla nespokojená. Desítky lidí se musely ve stoje mačkat a uhýbat na ochozu pro diváky v místech, odkud navíc není část hřiště vůbec vidět.

„S tou halou to pěkně podělali. To tam klidně napište. Rozhazují se tu miliony na kde co, a nová hala je z hlediska diváků k ničemu. Ze svého místa vůbec netuším, co se děje dole pod ochozem. Nechápu, kdo tohle projektoval," rozčilovala se během sobotního zápasu Petra Mlejnková.

Na sportovní halu se přitom v České Lípě čekalo řadu let. Město nejprve neodolalo tlaku podnikatelské lobby a před stavbou víceúčelové haly upřednostnilo vybudování tenisové haly. A později dostala přednost zase mimořádně nákladná přestavba plaveckého bazénu, která přišla městskou pokladnu na více než 300 milionů korun.

Nakonec se dočkaly i halové sporty. A s novou halou u Kauflandu jakoby přišly skvělé časy. Futsalisté se probojovali mezi domácí elitu, florbalisté postoupili do druhé nejvyšší soutěže a v její základní části skončili na třetím místě. Volejbalisté okusili novou halu poprvé až v této sezóně a jejich trenér Konstantin Chocholouš před pár dny pro Deník řekl: „Byla to naše nejúspěšnější sezóna."

S úspěchy ale roste i počet a hlad diváků. Navíc například českolipští florbalisté umí dobře pracovat s fanoušky. Avizují svá utkání, lákají fandy na nejrůznější soutěže. Jenže část z nich si pak utkání příliš neužije. „Mělo by se to řešit. Snad nějakou dostavbou. Tenhle malý ochoz pro diváky nestačí," znělo často během sobotního florbalového play-off.

Dávná studie

Pokud budou českolipské halové sporty dál úspěšné, čeká halu další problém: není vhodná pro sportovní televizní přenosy. Natvrdo se to ukázalo už v listopadu, když svůj zápas před televizními kamerami měli sehrát futsaloví Démoni.

„Už na první obhlídce nám bylo hned jasné, že tady se hrát v přímém přenosu nemůže," uvedl v listopadu na adresu nové haly vedoucí produkce České televize Pavel Forman. Duel Démonů se tak musel přesunout na zimní stadion.

Namísto současné „stodoly s ochozem" mohla přitom stát sportovní hala, která by byla více velkorysá vůči divákům i dalším požadavkům. Prostor vedle haly Lokomotivy město pro novou sportovní halu rezervovalo už od roku 2002. A ve stejném roce také vzniklo pět studií, jak by hala mohla vypadat.

Mezi nimi byl také návrh ateliéru kolem česko-německé architektky Edith Weiss-Borchardtové. „Je to naprostá bomba. Mohla by to být chlouba České Lípy," rozplýval se tehdy Vladimír Lavrík, někdejší šéf odboru rozvoje města nad návrhem, který ale nakonec zůstal ve skříních českolipské radnice.

Pokud počty diváků ještě porostou, bude se muset něco stát. Hala pomohla vzestupu sportů, divákům jen trochu.