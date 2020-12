V současné nelehké situaci bylo dlouho nejasné, zda se podaří Betlémské světlo rozvést.

„Pořád jsem věřil, že nakonec budeme moci Betlémské světlo přivézt. Je to věc, která se prostě musí uskutečnit, patří už nedílně k Vánocům,“ říká děčínský skaut Jan Janouch, který se o rozvoz světla stará na Děčínsku více než deset let. Poprvé jej přivezl v roce 2007, od té doby ani jeden rok nevynechal.



Janouch je také jednou z tváří oficiální prezentace Betlémského světla v České republice. A není se čemu divit. Každoročně patří mezi skupinu českých skautů, která si jezdí pro světlo do Vídně. „Letos jsem do Vídně kvůli známým omezením nemohl. Ta zasáhla i do tradiční ekumenické bohoslužby. Ta se místo Vídně konala v Salzburgu a byla vysílána po internetu,“ popisuje další peripetie Janouch. Posla Vánoc si tak čeští skauti nepřivezli domů vlakem, ale převzali si jej od svých rakouských bratrů na hraničním přechodu Drasenhofen – Mikulov. Tak, aby ani jedni skauti neopustili území své země.



V sobotu 19. prosince se pak skauti rozjeli po celé České republice, aby světlo rozvezli. Jan Janouch spolu s několika dalšími děčínskými skauty vyjel dopoledne rychlíkem z Prahy, lidé si mohli připálit světlo například v Roudnici nad Labem nebo v Ústí nad Labem. Po přestupu v Děčíně pak pokračovali dál až do České Lípy a následně do Nového Boru.

„Betlémské světlo se stalo novodobým symbolem Vánoc. V České republice se o jeho šíření starají skauti a skautky letos už po dvaatřicáté. Celá akce stojí na stovkách dobrovolníků, plamínek je tak rovněž symbolem nezištnosti a lidské vzájemnosti,“ uvedla mluvčí Junáka Barbora Trojak.



Oproti předchozím letům ale bude výrazně méně příležitostí, kde si bude možné Betlémské světlo připálit. Kvůli vládním omezením se totiž nesmí konat řada oblíbeným předvánočním akcí, kam si lidé s lampičkou pro plamen chodili. Například v Děčíně to bylo pohádkové odpoledne na zámku nebo štědrodenní Topení kapra v Zámeckém rybníku. Stejně tak si jej nebude možné připálit ve vnitřních prostorách. Kompletní přehled míst, kde je možné světlo z Betléma získat, je na webových stránkách www.betlemskesvetlo.cz.



Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, a rozvážený skauty do řady míst v mnoha evropských a také několika amerických zemích. Zpravidla bývá nejprve letecky dopraven do Vídně, odkud se dále šíří většinou po železnici. Do Československa poprvé dorazilo Betlémské světlo před Vánoci v roce 1989.