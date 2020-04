Pověst o odlétání zvonů do Říma na Velikonoce je všeobecně známá. Tři nové zvony Marie, Anna a Františka v hornopolickém kostele však na Zelený čtvrtek nikam neodletí. Do věže je jeřáb vyzdvihl o tomto víkendu a jejich žehnání je plánováno až na 27. června, i když farníci v tuto chvíli nevědí, zda už budou veřejné akce možné.

„Svá jména mají na počet velkovévodkyně Anny Marie Františky Toskánské, která v 18. století kostel rozšířila a zasloužila se o slávu tohoto poutního místa,“ vysvětlila Jana Chadimová, manažerka projektu zásadní a dosud nebývalé rekonstrukce areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici.

Zvony odlil v loňském roce v nizozemském Astenu zbraslavský zvonař Petr Rudolf Manoušek, který byl teď hlavním organizátorem jejich vyzdvižení. Jejich osazení přišlo na řadu po nedávno dokončené opravě tamní unikátní, volně stojící zvonice z roku 1722. Všechny bude možné rozeznívat jak ručně, tak pomocí bezdotykového magnetického zařízení.

„Vše šlo jako po másle. Bohužel jsme nemohli kvůli současným omezením vystavit zvony v obci, jak bylo původně plánováno, ale věříme, že až přísná opatření proti koronaviru pominou, bude příležitost zvony vidět,“ komentovala Chadimová.

Jak uvedla, při zvedání zvonů pomáhali místní dobrovolníci. „Přijeli šikovní tesaři, kteří spravili zvonovou stolici. A nic bychom nedokázali bez skvělého jeřábníka pana Samce,“ chválila Chadimová. „Pro nás, kteří pracujeme na obnově areálu kostela, je to veliká radost. O zvony bude v budoucnu dobře postaráno,“ podotkla.

Podle Jany Chadimové je ve zvonové stolici místo ještě na jeden zvon. „Už nyní uvažujeme o tom, že bychom trojici doplnili. Pokud se nám tento záměr podaří, měl by dostat jméno Josef,“ sdělila manažerka projektu.

U zvedání zvonů pomáhali i starosta a místostarosta Horní Police. „Byl to pro nás zážitek. Zvony nezvedáte v rouškách každý den. Vše klaplo, nálada byla skvělá, jen škoda, že jsme nemohli uskutečnit větší oslavu pro občany. Informovali jsme je na Facebooku a pár z nich práci zpovzdálí sledovalo,“ sdělil starosta Luboš Paďour.

Jak doplnil administrátor farnosti páter Stanislav Přibyl, původní zvony zabavila monarchie za 1. světové války a ve 20. letech minulého století je nahradily tři zvony od zvonařské rodiny Heroldů z Chomutova. Ty ovšem za 2. světové války zrekvírovali nacisté. Pak se do hornopolického kostela dostaly zvony posbírané v okolí, jeden z nich je dokonce ze 14. století, ale má konstrukční vadu a nezněl dobře. „Nové repliky se zrodily ve zvonařství, které dodává zvony do celého světa. Jeden ze zvonů od nich zamířil i do pařížské katedrály Notre-Dame, takže jsme v dobré společnosti,“ připomněl Přibyl.

Největší z nových zvonů je Marie – má ladění f1 a hmotnost 970 kilogramů. Zvon Anna (ladění as1) je těžký 570 kilogramů, nejmenší František (ladění c2) váží 290 kg. Zvonice proměnila i svůj dosavadní barevný vzhled. Obnovené jsou ciferníky hodin a pozlacené ručičky. Sochy už nejsou černé, ale šedostříbrné, jak to bylo v baroku běžné.

Současnou barokní podobu získalo poutní místo při přestavbě na přelomu 17. a 18. století. Za dob své největší slávy sem každý rok mířily desítky tisíc poutníků. Za socialistické éry kostel chátral a krásu si zachovával díky práci a obětavosti farníků a především arciděkana Josefa Stejskala, který zde sloužil 60 let. V roce 2018 byl římsko-katolický skvost prohlášen národní kulturní památkou.

Cílem probíhající nákladné opravy je vrátit památce původní krásu a více ji přiblížit široké veřejnosti. Celkově má obnova přijít na více než 125 milionů korun. Je financovaná z grantu Evropské unie (IROP), z prostředků Libereckého kraje a mnoha dárců z domova i ze zahraničí. Kdokoli by chtěl opravy poutního místa podpořit, může poslat peníze na účet č. 900444379/0800.