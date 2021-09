Slunce nad hlavou měli v sobotu běžci i chodci Českou Lípou, po loňském dešti, větru a covidovým opatřením, vítaná změna. Běželi hradem, lesem i fabrikou. Na start všech vypsaných závodů v rámci šestého ročníku závodu City Cross Run & Walk Česká Lípa se postavilo 706 běžců a chodců. Start a cíl byl tradičně na náměstí T. G. Masaryka. Vítězem hlavního závodu na 21 km se stal Ondřej Chour z místního AC Česká Lípa, který tak obhájil loňské prvenství. Jak informovala mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová, Chour zvítězil v čase 1:16:20 a porazil tak všech 107 zbývajících běžců, kteří se postavili na start půlmaratonu.

„Mým cílem bylo obhájit prvenství z loňského ročníku. Mám opravdu radost, že se to povedlo, protože jsem neměl příliš natrénováno. V létě jsem byl zraněný, tak na trénink nebylo tolik času, vítězství tedy bolelo víc, než před rokem. Krizi jsem měl hned na prvním kilometru, kdy jsem vyběhl schody do klášterních zahrad a dostal jsem křeč,“ sdělil Ondřej Chour s tím, že musel chvíli jít pěšky, aby nohy znovu rozběhnul. „Trasa závodu je nádherná, běží se do přírody, opravdu krásný závod, podobných moc není,“ uvedl. Druhý mezi muži doběhl Daniel Kupidlovský (čas 1:17:53), třetí byl Santiago Berenguer (čas 1:20:43). Mezi ženami si pro vítězství doběhla Zuzana Kotěšovcová (čas 1:28:44), druhá byla Regina Procházková (čas 1:36:37) a třetí Jana Švábová (čas 1:44:11).

I závod na 7km opanoval domácí závodník, a to Jan Karko z AC Česká Lípa, který prvenství bral za čas 26:35. V loňském roce skončil tento borec na stříbrné příčce. Druhý v letošním sedmikilometrovém závodě skončil Václav Hladík (čas 27:47), třetí příčku obsadil Vladimír Kolář (čas 28:44). Mezi ženami zvítězila super rychlá Laura Matulová (čas 30:11), která skončila 4. celkově hned za trojicí vítězných mužů. Druhá skončila Jana Jarošová (čas 33:56), třetí byla Jana Hakenová (čas 34:00).

Podle Kňákal Brožové novinkou v letošním roce byly školní štafety rozdělené podle stupňů základních škol. Na start školních štafet prvního stupně ZŠ se postavila pětice sedmičlenných týmů, každý z běžců absolvoval jednokilometrový úsek se štafetovým kolíkem. V této kategorii zvítězili žáci ZŠ Lada Česká Lípa. Na start štafet 2. stupně ZŠ se postavilo hned 8 týmů, zde zvítězil místní tým ze ZŠ Špičák. V rámci programu proběhl i rodinný závod na 1 kilometr, který absolvovalo 160 běžců, ačkoli někteří z „běžců“ seděli během okruhu v kočárku a nechali se tlačit rodiči či prarodiči.

Na trasu vyběhli i někteří představitelé města, půlmaraton absolvoval místostarosta Jaroslav Turnhöfer, uvolněný radní Michal Prokop, který nevynechal ani jeden z ročníků City Cross Runu, běžel sedmikilometrový závod. S ním běžel 7 km i zastupitel Roman Málek, půlmaraton odběhl také šéf místních profesionálních hasičů Ladislav Vakula. Všechny závody pak výstřelem ze startovní pistole odstartovala starostka města Jitka Volfová, která poté v cíli statečným běžcům rozdávala společně s místostarostou Martinem Brožem krásné medaile z dílny partnera závodu, firmy MODUS.

„Těším mě, že se ze závodu stává milá tradice, na kterou se těší jak sportovci, tak i ti, kteří neběží. Program opravdu nabídl zábavu pro všechny. Děkuji všem, kteří se na přípravě akce podíleli, pracovníkům naší příspěvkové organizace Sport, dobrovolníkům i všem partnerům,“ uvedla starostka Volfová.

Závod City Cross Run & Walk pořádá město Česká Lípa, organizačně jej zajišťuje příspěvková organizace města Sport Česká Lípa. Trasu závodníkům zpříjemnili například Kings of the Ashes z projektu Škola rocku nebo Hluchá parta ZUŠ Česká Lípa, osvěžující a netradiční byla také průběh výrobním závodem firmy MODUS v Dubici. Na náměstí vystoupili tanečníci z Tutti Frutti, mažoretky Rytmic i Adelline, na závěr dne zahrála českolipská kapela Lingers.on.

„Závodem vyvrcholily měsíce příprav. Věřím, že se povedl. Snažili jsme se poučit z minulých chyb a vše udělat pro závodníky i běžné návštěvníky příjemnější, jednodušší, přehlednější,“ řekl šéf příspěvkové organizace Sport Česká Lípa Jaroslav Češka.