Ve Žluté plovárně na Malé Skále obvykle začínal při Odemykání Jizery od rána pestrý program pro všechny návštěvníky – dětské atrakce, živá hudba a stánky s občerstvením. Rodiny s malými dětmi se vydávaly po Greenway Jizera na pohádkovou cestu z Malé Skály směrem do obce Líšný, kde je vždy čekalo divadlo. Program pak vrcholil slavnostním odemčením řeky Jizery pro další vodáckou sezónu. Letos ale bylo vše jinak.

Program se nekonal, davy zůstaly doma a odemykání řeky proběhlo minulý čtvrtek v intimním prostředí jedné kánoe, ze které řeku symbolicky odemkli klíčem, který připomínal spíše májku. „Většinou děti za plnění různých úkolů dostávaly pentličky a ty pak věšely na klíč, kterým se řeka odemyká. Za 10 let, kdy tuto akci pořádáme, se pentle postupně navazovaly, až ten klíč opravdu vypadá jako májka,“ vysvětlila Zuzana Bauerová ze společnosti Sundisk, která sportovně rekreační areál u Jizery provozuje.

I když bylo odemykání řeky bez lidí, o slavnostní akt nadšenci nepřišli. „Respektujeme nutná opatření, i když v některých ohledech nedávají smysl. Tradici jsme uchovali a bez přítomnosti návštěvníků jsme Jizeru odemkli. Vodákům jsme tento symbolický akt alespoň promítli v online světě,“ doplnil Tomáš Koudelka ze Sundisku. Video pak provozovatelé Žluté plovárny umístili na své facebookové stránky, kde ho do včerejšího odpoledne zhlédlo přes 4,5 tisíce uživatelů.

I další doprovodný program probíhal virtuálně. „Rozhodli jsme se, že určitou formou vyhodnotíme splutí Jizery a jízdu na koloběžce po Greenway Jizera, tak jak bylo v minulosti zvykem, i letos. Dvojice, které si od nás v sobotu a v neděli zapůjčily sportovní vybavení, si mohly změřit čas splutí i jízdy na koloběžce a vše nám zaslat e-mailem. Část z ceny půjčovného věnujeme na podporu Libereckého kraje v souvislosti s pandemií COVID-19 a nejrychlejší sportovce odměníme,“ napsal Aleš Zemín z týmu Sundisk. Soutěže se nakonec zúčastnilo sedm dvojic a vítězem se stala posádka Matky na tahu ve složení Klára Šubrtová Dražanová a Petra Čaplová.

Odlišnou cestou se rozhodli jít organizátoři Odemykání Smědé, které bylo naplánované na tuto sobotu. Akce, která je svým rozsahem komornější, ale o to více upevňuje komunitního ducha, se přesune na jiný termín. „Po poradě jsme se rozhodli Odemykání Smědé odložit na příznivější dobu. Nemělo by to smysl, když bychom si nemohli společně ani upéct buřta,“ vysvětlil za organizátory starosta Višňové Tomáš Cýrus.

Kvůli koronaviru museli zrušit několik akcí také vodní skauti z Flotily Liberec. Neproběhne tradiční a oblíbená Lampionová plavba na přehradě ani odemykání Nisy.