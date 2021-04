Dlouho plánovaný chodník od podchodu na hlavním českolipském nádraží začíná nabývat jasných rozměrů. Komunikace by měla vést od výstupu z podchodu na vlakovém nádraží až k místu, kde se nacházela vrátnice kdysi velkých železničních opraven a strojíren (ŽOSKA).

Chůzi lidem zkrátí o více než kilometr. Radnice nejprve usilovala o odkoupení pozemků od drah a soukromého majitele. Nová komunikace by tak lidem, kteří jezdí vlakem výrazně zkrátila cestu do práce, nebo domů. Zároveň by pro ně byla pohodlnější i bezpečnější.