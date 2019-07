U Modusu je „zázrak“ o to větší, protože ho společně založilo a řídilo hned šest mužů – Jiří Kavka, Jiří Vejmelka, Zdeněk Šimon, Milan Bedřich, Lubomír Kalina a Milan Dolejší. Dnes po nich firmu pomalu přebírají jejich synové a dcery.

„Dá se říci, že některá rozhodnutí neděláme ani tak rozumem jako srdcem. Kdyby to viděl učitel vrcholového řízení, tak by asi zešílel,“ řekl obchodní manažer Jan Kavka. „Neříkám ale, že když rozhodnutí děláme srdcem, že jsme blázni. Také počítáme, zda se nám krok vyplatí, nebo ne,“ dodal.

Každá z rodin majitelů se stará o konkrétní segment firmy. „Jedna o výrobu, další o ekonomiku a my, i s podporou dalších rodin, zase o obchod. Vzájemně si do sfér nezasahujeme. To je to, co nám moc pomáhá a určitě i díky tomu fungujeme čtvrt století,“ popsal Kavka mladší.

„Rodinné řízení“

I když už je Modus velký podnik, funguje zde „rodinné řízení“. Na žádné pozici tady nenajdete profesionálního manažera. „Vedoucí úseků jsou odborníci, ale není tu žádný najatý manažer, co je dva roky v jedné firmě a pak zase jde dál. To my neděláme. Hodně lidí je u nás zaměstnáno už hodně dlouho a to nám, myslím, také pomáhá,“ přiblížil Kavka.

Modus navzdory levné konkurenci z Číny utržil třetí rok po sobě miliardu korun. Ve prospěch budoucnosti a zaměstnanců obratem vkládá desítky milionů korun do dalšího rozvoje továrny.

„Abychom obstáli v konkurenci, pravidelně investujeme do speciálního vývojového oddělení, které dokáže připravit svítidla na míru pro konkrétní projekty. V tom je naše velká výhoda, umíme zákazníkům a architektům vyrobit vše dle jejich potřeb,“ uvedl jednatel Lubomír Kalina. Podle něj je českolipská továrna výjimečná i mezi evropskými producenty. Vlastní totiž ojedinělé technologie na výrobu světelné části LED panelů. Naprostá většina jiných firem tyto panely nakupuje v Číně.

Také podle jednatele Milana Dolejšího mladšího, který řídí výrobu, si lidé ve vedení firmy stále rozumějí a navzájem se respektují. „Členové vrcholového managementu mají své jasně ohraničené kompetence nejen 'papírově', ale i geograficky. Máme totiž tři oddělené pobočky a každá dělá to své, ať už jde o výrobu, obchod nebo finance. To je asi jeden z hlavních důvodů, že i po dvaceti pěti letech spolu dobře vycházíme,“ řekl Dolejší.

Místo bundy podnikání

Továrna začínala skromně, jako drobný výrobce, který ohýbal a lakoval plechy. Před sedmi lety začali s výrobou světelných zdrojů a nyní už vyvíjejí i vlastní elektroniku do svítidel. „Dostáváme se do fáze, kdy skutečně celé svítidlo vyrobíme sami,“ uvedl Kavka. Z historie připomněl, že první investice do firmy byly tři tisíce korun, které dostala jeho maminka od své maminky, aby si koupila péřovou bundu. Místo ní ale peníze putovaly na podnikání.

Pozoruhodné také je, že si šestice podnikatelů nikdy nemusela půjčit od banky nebo své podíly odprodat. Firmu od začátku držela v zisku a postupně přecházela na stále modernější technologie. Jedním z klíčových momentů byl rok 2007, kdy firma zakoupila komplex bývalých železničních strojíren v České Lípě a po rozsáhlých opravách do něj přesunula kompletní výrobu. „Byl v dezolátním stavu. Do oprav a nákupu nejmodernějších výrobních technologií jsme investovali v řádech stovek milionů korun. Dosud je to naše rekordní investice,“ vypočítal Kavka.

Podnik exportuje svá svítidla do celého světa. Jedněmi z prvních zemí byly Rusko a Kazachstán, vzápětí si je oblíbili i v řadě evropských zemí. Značka Modus prorazila i na exotické trhy jako Gruzie, Kuvajt nebo Nový Zéland. Do zahraničí společnost prodává 70 procent produkce. Jediný výrobní závod je v České Lípě, kde má práci pět stovek lidí.