Koho „chytly“ zuby, může mít v současné době problém. Zubaři kvůli nedostatku ochranných pomůcek omezují provoz nebo rovnou zavírají své ordinace. Nemůžeme zajistit naši a ani pacientovu bezpečnost, říkají.

Třeba zubní lékařka Marcela Krajbichová. Působí v liberecké zubní ordinaci LB Dent spolu se svou maminkou – zdravotní sestřičkou. Tým doplňuje druhá kolegyně. I jejich ordinaci zasáhla bezpečnostní opatření spjatá s vyhlášením nouzového stavu a následné karantény.

Každý pacient musel nejprve vyplnit dotazník skládající se z několika otázek, jejichž cílem bylo eliminování případných nakažených nemocí COVID-19. Pacientovi změřili teplotu a následně si musel před ošetřením vypláchnout ústa dezinfekcí. „Dále pak sestřičky každé dvě hodiny dezinfikovaly místa, která byla exponovaná a používaná pacienty jako kliky od dveří či židle v čekárně,“ popsala zubní lékařka.

Nakonec ale zubní ordinaci uzavřela. „Snažily jsme se provoz udržet, co nejdéle to bylo možné. Ale v důsledku naprostého nedostatku ochranných pomůcek pro naše zaměstnance, a tím pádem zajištění naší bezpečnosti, to už nešlo, protože zubní lékaři jsou jedna z nejohroženějších skupin zdravotníků. Až bude obnovena distribuce respirátorů, budeme moci opět ošetřovat alespoň v omezeném režimu,“ prohlásila Krajbichová.

„Myslím, že nařízení vlády nejsou vůbec špatná, ale jsou hodně chaotická. První, co se mělo udělat, bylo zajistit distribuci zbývajících ochranných pomůcek do zdravotnictví, zejména respirátorů, a nenechat je vykoupit veřejností. Pokud se totiž nakazí zdravotnický personál, tak nebude, kdo by pacienty ošetřoval,“ varovala Krajbichová.

Marcela Krajbichová se už od dětství chtěla věnovat medicíně a nakonec u ní zvítězil obor zubní lékařství. „Původně jsem chtěla studovat všeobecnou medicínu, nicméně jsem se rozhodla stát se zubařkou,“ nastínila začátky Krajbichová. která působí v liberecké zubní ordinaci LB Dent spolu se svou maminkou jako zdravotní sestřičkou. Tým doplňuje druhá kolegyně.

Největší radost má z toho, když od ní odchází pacient, který přišel a měl zuby ve strašném stavu a po nějakém čase, kdy se snaží jak pacient, tak lékař, odchází bez obtíží s plně spraveným chrupem. „Snažíme se poskytovat kvalitní soudobou péči, která dnes ještě není standardem. Stále se vzděláváme a modernizujeme naší praxi, abychom držely krok s novými postupy. O pacienty se zajímáme komplexně. Pacient pro nás není pouze dutina ústní, ale člověk, který má své záliby, rodinu, přátelé, ale i problémy,“ řekla zubní lékařka.

S omezením provozní doby či úplným uzavřením ordinací se potýkají další lékaři v Libereckém kraji. Zubní ordinace Dentali v Liberci funguje, ale s určitými omezeními. Minimálně do konce března zrušili dentální hygienu, preventivní prohlídky a vstupní vyšetření. Aktuálně čekají na dodání ochranných pomůcek a s pacienty jsou v telefonickém kontaktu. S podobným opatřením přišla i zubní praxe Liberecká dentální, která omezila provozní dobu na dvě hodiny denně, kdy přijímá pouze registrované pacienty. O víkendu slouží i jako zubní pohotovost pro bolestivé případy neregistrovaných pacientů.

S obdobnou situací se potýká i jablonecká zubní lékařka Lenka Vondrušková, která musela zrušit všechny plánované výkony až do odvolání. „Z důvodu absence ochranných pomůcek nemůžeme zajistit naši a ani pacientovu bezpečnost. Neodkladné akutní výkony ošetřujeme po telefonické domluvě,“ doplnila Vondrušková.

Vzhledem k situaci přerušil praxi ve Smržovce praktický zubní lékař Orfan Massalema. Z důvodu nařízené preventivní karantény jsou do 27. března uzavřeny obě ordinace MARI-dent v České Lípě.