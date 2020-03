Podle primářky transfuzního oddělení Krajské nemocnice Liberec (KNL) Renaty Procházkové se jedná o další akci, jež pomůže zmedializovat dobrovolné dárcovství krve, díky kterému se daří udržovat stabilní situaci v počtu dárců. „Dobře udělaná medializace nám pomáhá. Táhnou i příklady známých osobností,“ sdělila primářka.

Podle ní sice podobné aktivity ze stran organizací či podniků vítají, jen je nutné se ohlásit v předstihu. „Určitě je potřeba se předem dohodnout, protože transfuzní oddělení si zve dárce na čtrnáct dní či tři týdny dopředu a takový počet lidí, zejména prvodárců, by nebyl přínosný ani pro nás, ani pro ně, protože by jim nebyl zajištěn dostatečný komfort,“ upozornila primářka.

Mezi policisty, kteří včera navštívili transfuzní oddělení KNL, byli jak zasloužilí dárci, tak pět prvodárců. „Bylo mi to nabídnuto, tak jsem si řekl proč ne,“ svěřil se policista Lukáš Musílek, který byl darovat krev poprvé. Naopak jeho kolega Matěj Dolanský proceduru absolvoval už posedmnácté. „Poprvé jsem šel v devatenácti. Lidi to potřebují, tak to beru automaticky,“ dodal.

Podle mluvčího krajské policie Vojtěcha Robovského se policisté z Oddělení hlídkových služeb z Liberce a Jablonce nad Nisou zapojili do akce dobrovolně. „Pořádali jsme ji po delší době,“ doplnil Robovský.

Na transfuzní oddělení v liberecké nemocnici se podle primářky každý rok přihlásí 500 nových dárců. Nahradí tak plynule ty, kteří z nejrůznějších důvodů, ať už se jedná o věk, těhotenství či nemoc, odcházejí. Důležití jsou ale pouze ti dárci, kteří se vracejí opakovaně, což je kolem 70 procent. „V současnosti máme v kartotéce zhruba 6800 dárců, opakovaně chodí asi 4800,“ dodala Procházková a zároveň upozornila, že nově budou spouštět elektronický systém zvaní dárců přes webové stránky oddělení.

Jak dále dodala, co se týče aktuální situace ohledně šíření koronaviru, má transfúzní služba standardní opatření pro návraty občanů z cizích zemí. „Veškeré návraty ze zemí mimo Evropu nám dárce zablokuje na měsíc. Co se týče koronaviru, tak jsme na situaci reagovali tak, že jsme přestali odebírat dárce jeden měsíc po návratu z endemické oblasti, to znamená ze severní Itálie. To bylo ještě před vyhlášením karantény,“ uzavřela primářka.