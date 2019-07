Hosty české zpěvačky byli umělci jako Tomáš Ringel, Monika Absolonová, Olga Lounová, Vladimír Hron. Moderoval Aleš Cibulka. Lidé přišli i na Čáry Kluka, Crazy Dogs, Queen live, Čtyřlístek, Big’O’Band, Dubské mažoretky či na soutěže, tanec nebo ohňostroj.

„Publikum bylo nadšené a hlavně se sešlo opravdu velké množství lidí, kteří se přijeli podívat na známé umělce, vystoupení paní Pilarové bylo vyvrcholením celého dne,“ uvedla starostka města Irena Žalovičová. Evě Pilarové popřála především hodně zdraví. „To teď potřebuje ze všeho nejvíce, hodně síly a životního optimismu, který by ji držel v co nejlepší kondici, aby mohla trávit co nejvíce času na své chalupě, kterou má moc ráda,“ řekla starostka.

Hlavní oslavy mají proběhnout ještě na srpnových Mezinárodních jazzových dnech v Dubé, které spolu s kapelníkem Vítem Fialou založila.

Zpěvačka, ale i fotografka jezdí do Nedvězí na Dubsku, její chalupu obklopuje romantická krajina a skály. Eva Pilarová je trojnásobná vítězka ankety Zlatý slavík v kategorii zpěvaček. Zpívala už od dětství, a to i vážnou hudbu. Koncem 50. let začala na brněnské JAMU studovat operní zpěv. V roce 1960 nastoupila do pražského divadla Semafor, tam vystupovala s legendární dvojicí Jiří Suchý a Jiří Šlitr.