V sobotu 7. října pokračoval 22. festivalový ročník Lípy Musicy druhým koncertem v rámci koncertní řady umělecké garantky Jitky Čechové. Stal se jím klasický písňový večer, niterný dialog klavíru a lidského hlasu, nabídl díla Schuberta, Schumanna Brahmse, Mahlera či Chaussona.

Písňový galavečer v České Lípě. | Foto: Lukáš Marhoul

Jeden z klenotů letošního festivalového ročníku, který se uskutečnil v českolipském kostele Mistra Jana Husa, vyšperkovala výjimečná interpretace tenoristy Martina Prokeše a klavíristky Jitky Čechové, kteří dali naplno vyniknout vášni, imaginaci i poetice ukryté v notách a verších…

22. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica nabídne v druhém říjnovém týdnu dva recitálové projekty, které pojí téma Klavír všemi smysly a osobnost umělecké garantky Jitky Čechové. Ve čtvrtek 12. října se festival představí v Teplicích, a to premiérově v Rokokovém sálu místního zámku, sobotní koncert pak bude závěrečným pro letošní německé festivalové působení. Poprvé v historii a ve shodě s celkovým zaměřením Lípa Musica své návštěvníky zve do Seifhennersdorfu, obce nedaleko Varnsdorfu, kde sídlí klavírní manufaktura C. Bechstein a také koncertní sál VielHarmonie.

Teplický zámek rozezní na popud umělecké garantky cembalo a jeden z nejvýraznějších světových hráčů na tento nástroj, íránsko-americký cembalista, žák Zuzany Růžičkové a dnes již český rezident Mahan Esfahani. O sobotní bechsteinovský recitál se postará sama klavíristka Jitka Čechová, která pro tuto příležitost připravila ryze český program. Vstupenky na oba večery začínající v 19 hodin jsou ještě k dispozici a místa ve festivalovém autobuse také.