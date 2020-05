Na místech, kde se ještě před necelým rokem zelenala louka, vyrostly základy nové stanice pro profesionální hasiče v Doksech. Jejímu budování nezabránila ani aktuální pandemie koronaviru.

Moderní stavba podobná stanici v České Lípě bude stát naproti prodejně Lidl v blízkosti silnice I/38, kde přibude světelná signalizace pro výjezd vozidel. Loni v říjnu proběhlo na staveništi slavnostní poklepání na základní kámen. Výstavba hasičské stanice postupuje podle plánu, zatím nedošlo k žádnému skluzu. „Hotovo by mělo být do letošního listopadu s tím, že samotný provoz by začal o měsíc později. O tom rozhodne kolaudace a dodání dalšího vybavení jako například nábytku,“ popsala aktuální situaci mluvčí hasičů Lucie Hložková.