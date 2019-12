Když se pětačtyřicetiletý Martin Prevužňák, táta dvou malých dcer, vracel jedné noci vlakem z koncertu v Liberci, netušil, jak dramatické vyvrcholení bude mít jeho cesta. „Najednou vlak zastavil a strojvedoucí vyběhl ven se slovy, že jsme přejeli člověka,“ vrátil se ve vzpomínkách do letošního října.

Zdravotnická záchranná služba ocenila profesionály i občany za spolupráci a pomoc v uplynulém roce. | Foto: Deník / Kamil Košun

Pak už to šlo rychle. „Zeptal jsem se, jestli ve vlaku nesedí náhodou lékař. Neseděl. Naštěstí jsem měl z vojny ještě zdravotnickou průpravu, za což velmi vděčím armádnímu výcvikovému centru v Uherském Hradišti. Běžel jsem na místo a muži jsme podvázali škrtidlem nohy, aby nevykrvácel,“ popsal ve zkratce. Co má udělat, mu prý v hlavě naskakovalo skoro samo. „Někde to tam z výcviku zůstalo. Ale i tak jsem si říkal, že i kdybych to dělal chybně, nemůže to být horší než se o nic nepokusit a nechat toho člověka zemřít,“ uvedl poté, co v pondělí převzal ocenění z rukou ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) Luďka Kramáře.