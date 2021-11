Za běžné situace tento prakticky nepostřehnutelný propustek pro bezejmenný potůček dávno dožil a jeho přestavba byla neodkladná. Stavbu nového propustku a opravu silnice dostala za úkol krajská společnost Silnice LK.

I když podle odborníků stavební práce zkomplikovaly vážné problémy s nevhodným podložím, Silnice LK ujišťují, že původně stanovený termín dokončení díla, které vyjde zhruba na sedm milionů korun, i přes technické obtíže skončí do konce listopadu, jak se původně zavázali a komunikace se opět otevře dopravě.

„Propustek v Novém Boru “U Pejskařů” se pomalu ale jistě blíží do finále a za to vděčíme našemu stavebně - technickému úseku, který se rozhodně nemá za co stydět,“ uvádí společnost Silnice LK na svém facebookovém profilu.