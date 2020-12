Při pečení a zdobení cukroví myslely děti ze Základní školy v Dubé i na zvířata v lese a rozhodly se jim připravit vánoční nadílku.

Šesťáci mysleli na zvířátka i při pečení a zdobení cukroví. | Foto: Veronika Zítková

Vanilkové rohlíčky nebo linecká kolečka by asi nebylo to pravé, a tak školáci ze šesté třídy připravili speciální dobroty z ovoce a zeleniny, které pak zvířátkům odnesli do krmelce.