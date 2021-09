Jednoduchý památník v Dolní Světlé připomíná událost z 22. září 1938, kdy němečtí teroristé přepadli a obsadili zdejší celní úřad. Příslušníci finanční stráže a Stráže obrany státu ještě ten den v noci asi po hodinové bitvě zdemolovanou celnici dobyli zpět. Bitva se zde obešla bez českých obětí na životech. Udrželi ji jen do 2. října, kdy stát na základě Mnichovské dohody přišel o pohraničí. Podle organizátora setkání Jaroslava Beneše z Mladé Boleslavi byl tento střet jen kapkou v moři nenávisti a násilí, které se tehdy přelévalo pohraničím a který nese i poselství nastupujícím generacím, že svoboda demokracie není věcí samozřejmou: „Za tyto ideály lidé dříve nasazovali své životy, věděli, že svoboda se dá lehce ztratit, ale pak se těžko získává zpět,“ zdůraznil Beneš.

Jak zmínil, opět jde o fantasmagorie, spiklenecké teorie, o paranoidní výklady příčin a souvislostí světových událostí, ať už je to pandemie nebo rychle postupující klimatické změny. „Jejich šiřitelé opět využívají frustrace části společnosti, pěstují v ní pocit ukřivděnosti, pocit, že jsou bezmocnou obětí a jako vždy se prohlašují za ochránce a osvoboditele těch údajně utlačovaných,“ řekl. A má obavy, že jsou schopni část společnosti strhnout a zfanatizovat stejně, jako se to stalo v nacistickém Německu ve třicátých létech.

Nechtějí, aby veřejnost zapomněla na hrdinský odpor strážců československých hranic proti nacistům v září 1938 v Lužických horách. Proto se vojáci, potomci legionářů, členové Československé obce legionářské a nadšenci z klubů vojenské historie již několik let schází u pomníku pod horou Luž.

