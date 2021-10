Dnes čtyřleté Amálce Miškejové z Českolipska, která se narodila předčasně v 25. týdnu těhotenství, s váhou 700 gramů, nedávali lékaři šanci na přežití, protože během porodu měla krvácení do mozku. Po deseti dnech zemřelo její dvojče – bratr Jozífek. Na svět sice už přišla se závažným zdravotním postižením, ale její rodiče od prvního okamžiku usilují ze všech svých sil o zlepšení jejího stavu i naděje na co nejkvalitnější život. Podle nich i zdravotníků je Amálka, kterou trápí zrak i hmat, velká bojovnice.

„Navštěvuje pravidelné rehabilitace a motivací je pro ni malý bráška, se kterým si ráda hraje," sděluje maminka Veronika Miškejová. Jak přiznává, možnosti léčby v zahraničí kvůli vysokým nákladům a svým finančním možnostem ani nezjišťovali. Intenzivní neurorehabilitace, kterým se děvčátko aktuálně podrobuje v Liberci, jsou velmi drahé. Rodinu proto nyní vytvořením sbírky podpořila crowdfundingová platforma Donio.

Na neurorehabilitace v současné době dojíždí do ranné péče v Liberci, kde Amálce stimulují zrak a hmat. Podle maminky je holčička moc šikovná a snaživá. Rovněž s ní cvičí Vojtovu metodu, dojíždí do lázní, a hodně se jí věnuje také doma. „Moc ji milujeme a věříme, že bude fajn a budeme se moci dál snažit jí ten život zjednodušit.“

Největší pokroky Amálka dělá díky intenzivním neurorehabilitacím ve speciálním oblečku TheraSuit, které už dva roky navštěvuje v rehabilitačním centru Sarema v Liberci. Fyzioterapeutka, která s holčičkou cvičí, si k ní brzy našla cestu a vybudovala si u ní důvěru. „Je to pro Amálku to nejlepší, co nás mohlo potkat. Je šťastná, těší se, směje se a má chuť do života,“ míní rodiče Miškejovi. Jim oběma dělá kromě pokroků a úspěchů Amálky radost také vymodlený syn, který se narodil před dvěma lety. Rodině nový život rozjasnil náladu a všem dodává tolik potřebnou energii nepolevit a jít dál. „Hlavně pro Amálku je to veliký tahoun a motivace. Dnes už ve čtyřech letech váží 13 kilo a je velmi snaživá. Vývoj jde sice kupředu pomalu, ale jde. Věříme, že za pomoci neurorehabilitací v oblečku TheraSuit, které si Amálka zamilovala, to bude ještě lepší,“ poznamenává Veronika Miškejová.