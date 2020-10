Zdroj: Deník

„Pokud někdo z občanů nebude mít roušku, oznámím mu, že narušuje vládní nařízení. Přesto může svůj hlas odevzdat. Nabídneme mu i to, že přenosnou urnu vyneseme před dům, to také jde,“ řekla Petra Podrabská, zapisovatelka okrsku číslo 7, který má útočiště v restauraci Bohumila Palounka.

Velká fronta se začala tvořit přímo u volebních místností na českolipské radnici, kde mají okrsek pro 1897 lidí, kteří zde mají nahlášené trvalé bydliště, poněvadž jim byl ve správním řízení zrušen trvalý pobyt jinde. Jako první sem přišel Karel Novotný, který prý chodí volit pravidelně.

„V obdobích za éry Klause a Zemana jsem si dvakrát nemohl vybrat, volím podle svého svědomí. V těchto volbách mám představu, že současná koalice neuspěje,“ přiblížil. „Co se týče Senátu, rozhodl jsem se dát hlas jednomu z nezávislých. Nynější se neprojevuje, vím co říkám, léta sleduji ty noční záznamy. Lavice senátorů včetně našeho jsou mnohdy prázdné, zkuste si ve fabrice odejít od soustruhu. Projednávat zákony a hlasovat, to jejich práce,“ netajil se Novotný.

V restauraci i v továrně

Zdroj: DeníkV České Lípě je celkem 44 volebních okrsků. Některé jsou i úplně nové, jiné – například v domě pro seniory – se preventivně uzavřely. Jak konstatovala vedoucí správního odboru radnice Petra Dolečková, ve většině případů jsou ale sídla volebních místností stejná jako ve volbách předchozích.

„Město se v maximální možné míře snaží využívat objekty v majetku města, jako jsou školská zařízení a objekty Městské knihovny. Pronajímáme si ale také objekty od jiných subjektů, abychom mohli volební místnosti umístit blíže voličům i v částech města, kde město není vlastníkem žádného vhodného objektu,“ uvedla Dolečková.

Volební místnosti jsou například v restauraci U Bohouše, v restauraci U Kerama v Žizníkově nebo v dubické továrně Fehrer. Všechny okrskové volební komise město kromě tradičního vybavení zásobilo množstvím ochranných roušek, rukavic, dezinfekčních prostředků, aby zajistilo bezpečný průběh voleb jak pro voliče, tak i pro členy okrskových volebních komisí.

„S obsazením volebních komisí jsme neměli problém,“ podotkla Dolečková. Asi nejmenší místnost pro voliče je v příměstské obci Častolovice, čtyřčlenná komise se tam sama sotva vtěsná. Kdysi tam byla váha pro zemědělce, později, když byla obec samostatná, zde sídlil obecní úřad.

„U komise jsem tady poprvé. Když chtějí lidé něco v dnešní době změnit, měli by k volbám chodit. Když ne, tak ať si pak nestěžují po sociálních sítích, že je něco špatně,“ řekl Ondřej Šťastný, mladý komisař, kterého čekají dva dny v jednom z obvodů v budově ZŠ Slovanka.

Předsedou komise tam je také dlouholetý zastupitel a starosta Lípy po roce 1989 Jaromír Štrumfa. Dohlížet a sčítat hlasy u voleb chodí desetiletí. „Vnímám, že ve společnosti došlo ke zhoršení názoru obyvatelstva na poměry a politický vývoj, já to nevidím jako katastrofu, ale je to tak. Očekávám nyní nižší účast, kterou jsme tady ve Slovance měli vždy slušnou. Odhaduji ji o deset procent menší,“ zmínil Štrumfa. Podle něj také účast ovlivní epidemiologická opatření. „Není to správné, ale někoho odradí i ty roušky,“ poznamenal stále aktivní senior.

Známý českolipský florbalista a komunální politik Štěpán Slaný vyzval na svém Facebooku lidi, aby šli k volbám. „V roce 2014 jsem dostal v hospodě do držky. Kvůli politice, den před volbama. Svalnaté pokérované paže a jejich komunistická advokátka u soudu mi osvítily mozkovnu a rozhodly o tom, že můj zájem o veřejný prostor bude každým rokem růst. Nebát se a převzít zodpovědnost za pár neoplocených metrů čtverečních a přijmout s úsměvem fakt, že ti zbytek města bude okopávat kotníky, je to nejlepší, co člověk pro svůj prostor může udělat. Politika je taková, jakou si ji uděláme,“ napsal Slaný.

O možnost hlasovat v krajských a senátních volbách nepřijdou v České Lípě ani pacienti, kteří v době voleb jsou hospitalizováni v českolipské krajské nemocnici. „Zájem o volbu projevilo třicet pacientů,“ uvedla mluvčí špitálu Kateřina Amrichová.

Jak doplnila vedoucí odboru Petra Dolečková, pro volby do zastupitelstva kraje na Městském úřadě v České Lípě vydali 65 voličských průkazů a pro volby do 1. kola voleb do Senátu 60 voličských průkazů a 2. kola voleb do Senátu také 60 voličských průkazů.