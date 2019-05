Zájem o málo přitažlivé volby může podle pěti žen ve volební místnosti na Slunečné zvednout jen řada chalupářů, kteří přijdou s volebními lístky, nebo pěkné počasí. Malá podhorská ves, kterou tolik miloval herec Vlastimil Brodský, se jinak při každých volbách může pyšnit vysokou volební účastí. Přesto u voleb do Evropského parlamentu přijde z necelých 120 stálých obyvatel hlasovat jen hrstka z nich.

„Lidé jsou u nás hodně svědomití a řada z nich stále pokládá účast ve volbách za čest,“ myslí si předsedkyně zdejší volební komise Marie Šourková. O tom, že nebude daleko od pravdy, vypovídají například čísla z loňských komunálních voleb, kdy zde vybírali sedm členů zastupitelstva a s téměř 77procentní účastí se Slunečná řadila mezi pětici vesnic s nejvyšší účastí voličů.

„NEVĚDÍ SI RADY“

Nyní však volební komise zázraky nečeká. U posledních evropských voleb totiž hlasovalo jen 34 procent místních voličů. „Čekáme, že přijdou jen ti, kteří mají přehled a o problematiku EU se zajímají. Ostatní si s takovým kvantem kandidátek nevědí rady, nevyznají se v nich a ani tam nikoho neznají,“ soudí předsedkyně Šourková, která zde zažila už mnoho nejrůznějších voleb. „Přes všechny otazníky nebo neznámá jména na lístcích by lidé neměli ignorovat žádné volby, ani tyto. Vždyť i dnes leckde ve světě za tohle právo lidé umírají,“ má jasno Marie Šourková.

Stále svěží důchodkyně byla v minulosti sousedkou a pomocnicí herce Vlastimila Brodského, který do vsi mezi Českou Lípou a Novým Borem jezdil na chalupu. Pravidelně, bez ohledu na počasí, kdykoli a často. Nakonec právě zde v dubnu 2002 ukončil svůj bohatý život sebevraždou a je pochován na zdejším malém hřbitově.

Paní Šourková v souvislosti s volbami vzpomínala, že velký herec sice na Slunečné nevolil, ale byl v tomto ohledu velmi svědomitý a hlasovat vždy chodil v Praze, kde měl trvalé bydliště. „Kdyby žil, určitě by znovu šel,“ podotýká Šourková.

Podle ní by do volební místnosti v někdejší školní budově, která zde fungovala až do roku 1963, mohlo tentokrát přijít nanejvýš 50 voličů. K výsledku prý teď mohou pomoci i chalupáři, kteří si do Slunečné přivezou volební lístky.

„Žádné excesy jsme tady v minulosti nezažili, ani teď tu není žádné dusno. Jen se nás sousedé ptali na guláš,“ dodává členka komise Alena Zajícová.

V sousední obci Skalici u České Lípy bývá zájem o volby o něco menší. I když necelých 12 procent u posledních voleb do Evropského parlamentu bylo ostudných. V důvodech tohoto nezájmu se tamní starosta a zároveň radní Libereckého kraje Jiří Löffelmann shoduje se sousedy na Slunečné. Na kandidátkách nejsou osobnosti, které by jeho spoluobčané znali. „Proto jsou lhostejní, je jim jedno, jak tyto volby dopadnou. Druhou věcí je i ta negativní protievropská kampaň některých subjektů,“ tvrdí Löffelmann. „Plno věcí u nás ale nekomplikuje ani tak Unie jako spíše my samotní.“

Podle něj by takovou záplavu kandidujících stran a lidí měl stát řešit a zákonem rozumně korigovat. „Připadá mi, že tam je mnoho těch, kteří se chtějí jen zviditelnit, protože je to skoro zadarmo, ale i těch, pro něž jsou volby recese,“ říká starosta Löffelmann.

V okamžiku zahájení voleb čekalo u jediné volební místnosti ve vsi na svoji příležitost pět občanů. „Volební účast vidím na hranici 15 procent. Když bude výsledek přes 20 procent, tak budu příjemně překvapen,“ uzavírá starosta Skalice u České Lípy.