Modrobílý Racek, který měří dvacet šest metrů, prošel převážně kosmetickými úpravami, z technického hlediska byl v pořádku. „Dali jsme mu nový nátěr, vyměnili dřevěné podlahy, nainstalovali nový systém ovládání oken a očalounili nábytek,“ vyjmenoval změny Vladimír Reichert ze společnosti Regata Máchovo jezera, která výletní flotilu na jezeře provozuje.

Loď pojme až 160 cestujících, ale aktuálně její paluba zeje prázdnotou. Z důvodu bezpečnostních opatření spojených s koronavairem se zatím nekonají žádné plavby. „Hromadné výletní plavby nemůžeme organizovat a hlavně hotely, rekreační zařízení a penziony v okolí Máchova jezera jsou uzavřeny a bez turistů,“ nastínil situaci Reichert. Přiznal, že už došlo ke zrušení stovky objednaných vyhlídkových plaveb.

Situace by se mohla změnit už příští víkend, kdy by vody Máchova jezera rozvířila loď Hynek. „Zvažujeme zavedení víkendového provozu. Už by nešlo o klasické vyhlídkové plavby, ale lodní přepravu ve formě městské hromadné dopravy. Loď by jezdila dvakrát denně kolem jezera a stavěla na všech zastávkách,“ upřesnil budoucí plány Vladimír Reichert s tím, že by byla dodržena bezpečnostní nařízení jako nošení roušek či dodržování odstupů.

Regata se stejně jako další musí potýkat s finančními ztráty. Příjmy má společnost, jež provozuje i dvě z pěti pláží a kemp Klůček, nyní nulové. Pomoc od státu by uvítali hned, ne jen dosavadní sliby „Bereme si úvěry, abychom měli na mzdy pracovníků a nemuseli je poslat na úřad práce. Zatím jsme přišli o miliony korun a nic konkrétního od státu jsem zatím neviděli,“ řekl Reichert. Hlavní sezóna začíná každoročně v červenci, letos bude záležet na rozvolňování přijatých opatření. V pondělí 8. června proběhne poslední etapa uvolnění podnikatelských a dalších činností.

Někdejší Velký rybník založil v roce 1366 císař Karel IV. a dnes je jediným místem v Libereckém kraji, kde mohou plout velké výletní lodě. Zaujímá rozlohu 284 hektarů. Hladinu jezera začal v roce 1920 křižovat malý dýmající parník Greif. Nejstarší lodí flotily na Máchově jezeře je Jarmila alias Marie z roku 1924, která pochází z Berlína, stejně jako o šest let mladší a o maličko větší Hynek.

Naopak nejmladší je Racek vyrobený v Budapešti v roce 1966. Tento model, přezdívaný lodníky „Maďarka“, je v republice asi nejrozšířenější. „Je to dobře postavená loď, dobře ovladatelná a celá z hliníku,“ přiblížil kapitán Patrik Eberhalt. Největší a jakousi vlajkovou lodí je 80tunový Máj vyrobený v roce 1959 ve Štěchovicích přímo pro Máchovo jezero. Bezmála 30 metrů dlouhé plavidlo uveze až 250 osob. Po kompletní opravě, kterou prošla před šesti lety, je mezi návštěvníky nejžádanější lodí. Během prázdnin vyjíždí také dvakrát týdně na noční plavby.