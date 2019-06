Liberec – Pestrobarevný rej lidských loutek a kostýmovaných herců se doslova protančil centrem Liberce, čímž začal další ročník festivalu loutkového divadla Mateřinka.

Účastníci průvodu vyšli v 15 hodin od Naivního divalda a zamířili na náměstí Dr. E. Beneše, kde se za doprovodu dechového uskupení Dunka Boys dali do tance. Do rytmu veselých písní se pohupovala několikametrová loutka robota, tanečníci na chůdách i řada kolemjdoucích. „Festival Mateřinka se zaměřuje na předškolní děti, jejich rodiče i divadlená odborníky. Uvítáme 21 souborů, divadel a sólistů z Česka i zahraničí,” řekl dramatrurg Naivního divadla Vít Peřina. Přehlídka s bohatým doprovodným programem potrvá až do soboty.