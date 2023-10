Jednou z novinek, kterou spatří návštěvníci nedělního Dne otevřených dveří v areálu společnosti Preciosa Lighting v Kamenickém Šenově, bude zbrusu nová studiová pec. Její křest proběhl ve čtvrtek 12. října.

Křest nové pece ve společnosti Preciosa Lighting v Kamenickém Šenově. | Foto: Vít Černý

Instalace nové pece, která dostala jméno Marie, přináší do Křišťálového údolí nové období zpracování skla. Koncepce skeletové pece je postavená na moderních keramických a izolačních materiálech, které skvěle udrží energii uvnitř pece a minimalizují tepelnou ztrátu. Její jednoduchá konstrukce včetně skelné jímky a nízká hmotnost umožňuje snadnou přepravu na jakékoliv místo ve sklářské hale.

„Naše nová pec Marie je provozními parametry více přizpůsobena požadavkům na uměleckou sklářskou výrobu, zlepšení pracovního prostředí sklářů, zvýšení flexibility výrobního procesu a snížení provozních nákladů,“ vysvětluje Lucie Karlová, generální ředitelka Preciosa Lighting.

Nová sklářská pec nahradí zároveň další dva sklářské agregáty, které jsou standardně nezbytné pro provozování a výrobu skla. Probíhá v ní totiž na začátku výrobního cyklu nejen temperování sklářské pánve, ale také zároveň slouží k opakovanému ohřívání skleněných výrobků při umělecké tvorbě sklářů v teplotně homogenním prostoru pece.

Otevřené brány

Nejen pec budou moci obdivovat návštěvníci Dne otevřených dveří, který proběhne v rámci Víkendu Křišťálového údolí v neděli 15. října od 9 do 17 hodin. „Zájemcům umožníme nahlédnout do zákulisí, kde vznikají naše křišťálové instalace. Uvidí netradiční zákoutí výroby, setkají se s našimi sklářskými mistry, designéry i dalšími odborníky a zjistí, jak vznikají úžasné instalace, které osvětlují ty nejkrásnější prostory po celém světě," zve Lucie Karlová.

Den otevřených dveří ve sklárnách Preciosa Lighting



Kdy: neděle 15. října od 9:00 do 17:00

Kde: Nový Svět 915, Kamenický Šenov

Za kolik: vstup zdarma

Návštěvníky čeká výheň tradičních sklářských pecí, u kterých budou moci zažít atmosféru ruční výroby skla a ucítí vůni vypalovaných dřevěných forem, budou se moci podívat do jinak nepřístupných prostor jako je sklad sklářských forem, balírna anebo si prohlédnout murál Světlonošek a otestovat svou kondici na handbike trenažeru. Nahlédnout budou moci i do unikátní designové laboratoře Preciosa DesignLab, ve které vznikají první koncepty instalací a do které se sjíždějí designéři z celého světa. Prostor na rozloze 2000 metru čtverečních ukazuje unikátní materiálovou knihovnu s více než 2500 vzorky v různých barvách, povrchových úpravách a tvarech.

Pro ty nejmenší pak bude připravena speciální zábavná dílnička, ve které si vyzkouší, co obnáší sklářské řemeslo. Na každého dětského hosta pak čeká speciální odměna. Kromě exkurze si milovníci křišťálové krásy mohou pořídit za výhodné ceny bižuterii a další skleněné kousky v rámci Vzorkobraní.

Tipy na víkend: Strašidla na zámku, otevřené sklárny nebo toulky přírodou

Program Víkendu křišťálového údolí si budou moci milovníci skla užít i na dalších místech v Kamenickém Šenově jako je Muzeum skla anebo Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská. V korunách stromů přilehlého parku budou moci zase obdivovat křišťálovou instalaci LUSTROM. Na všechna místa vás doveze kyvadlová autobusová doprava zdarma.

Budovu kotelny rozzářily Světlonošky

Hosté letošního Dne otevřených dveří také budou moci spatřit zbrusu nový murál Světlonošky, který zdobí budovu bývalé kotelny Preciosa Lighting. Tato velkoformátová malba spojuje sklářskou tradici s moderními technologiemi a barevnými odstíny, inspirovanými okolní přírodou Křišťálového údolí.

Murál Světlonošky zdobí budovu bývalé kotelny Preciosa Lighting.Zdroj: Preciosa Lighting„Naším cílem bylo zachytit netradiční formou to, co je pro nás v Preciosa Lighting klíčové, co ukazuje náš přístup k řemeslu, k dílům, která tvoříme. Murál Světlonošky propojuje historii, současnost i budoucnost křišťálu a výroby svítidel v Kamenickém Šenově a Křišťálovém údolí jako celku,“ vysvětluje Lucie Karlová.

Obraz Světlonošek měří na výšku 17,5 metrů a celkem pokrývá téměř 200 metru čtverečních zdí skláren. Na jeho tvorbu bylo třeba celkem 210 sprejů a dva umělci ze studia _STROY jeho tvorbou strávili 61 hodin. Díky využití moderních technologií to je jeden z nejrychleji namalovaných takto rozsáhlých murálů.

„Je to zatím náš dosavadní největší murál. Zvoleným motivem Světlonošek jsme chtěli propojit tvorbu Preciosa Lighting s krajinou a přírodou Lužických hor. Ty vystihuje velká rozmanitost zelených odstínů sprejů připomínajících lesy, z nichž každý měl svoje přesné umístění v díle," vysvětluje Jiří Hořavka, art director studia _STROY.